Junge oder Mädchen: Verrät Hailey Bieber es hier endlich?

Liefert Hailey Bieber (27) hier wieder Hinweise auf das Geschlecht ihres Babys? In den vergangenen Wochen sahen die Fans des Models bei seinen Social-Media-Beiträgen ganz genau hin. Denn bisher verriet die werdende Mama nicht, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwartet. Auch ihr aktueller Post auf Instagram könnte wieder ein eindeutiger Hinweis sein – vor allem, wenn es nach ihren Unterstützern geht. Die Beauty posiert für ein Bild vor einem Spiegel und zeigt dabei eine pinke Handyhülle. Für die User steht damit abermals fest: "Es ist ein Mädchen!" – das sehen auch andere so. "Ist es ein Mädchen wegen all dem Pink?", schreibt beispielsweise ein weiterer Fan in der Kommentarspalte.

Bereits vor wenigen Wochen deutete Hailey an, dass in ihrem Bauch tatsächlich ein kleines Mädchen heranwächst. So schrieb die 27-Jährige zu einem Schnappschuss: "Kleine Kirschblüten auf meinen Nägeln, kleine Kirschblüte in meinem Bauch." Bestätigen wollte die Rhode-Gründerin das Geschlecht ihres ersten Kindes bisher noch nicht. Generell verriet sie zu ihrer Schwangerschaft ohnehin noch nicht allzu viel. Allerdings soll sie schon im sechsten Monat sein – einen kleinen Babybauch kann sie bereits vorweisen.

Genauso wie Hailey freut sich auch der werdende Papa, Justin Bieber (30), auf den Nachwuchs. Seine Mutter – die schon bald auch erstmals Oma wird – ist sich sicher, dass der "Baby"-Interpret sich mit seinem Sprössling toll schlagen wird. "Du wolltest schon immer Vater werden, soweit ich mich erinnern kann. Du hast so viel Liebe zu geben. Du wirst der beste Papa überhaupt. Du bist es schon. Liebe dich!", schwärmte Pattie Mallette (49) zum Vatertag von ihrem Sohnemann. Passend dazu teilte sie auch niedliche Schnappschüsse, auf denen sich Justin und Hailey küssen oder der Babybauch des Models zu sehen ist.

Dass nun der erste gemeinsame Nachwuchs unterwegs ist, sehen Hailey und Justin angeblich als eine Art Neuanfang. Dazu verriet ein Insider Anfang Oktober gegenüber Entertainment Tonight: "Hailey und Justin freuen sich darauf, endlich eine eigene Familie zu haben. Sie freuen sich darauf, sich näherzukommen, gemeinsam zu lernen und diese schöne Erfahrung miteinander zu teilen." Mit der Geburt ihres Kindes wollen sie ihre Liebe offenbar auf ein ganz neues Level heben. Bevor die Baby-News der beiden bekannt wurden, hatte es Gerüchte über eine mögliche Trennung des Paares gegeben. So spekulierten viele im Vorfeld noch über eine mögliche schwierige Phase in der Beziehung der beiden – sogar von einer Scheidung war die Rede. Doch mit der Verkündung der Schwangerschaft und der Erneuerung ihres Eheversprechens machten Hailey und Justin klar, dass ihre Liebe stärker denn je ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber, 2023

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass die pinke Handyhülle ein Hinweis auf das Geschlecht des Babys ist? Ja, ganz sicher! Nein, das muss nichts heißen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de