Justin Bieber schenkt Hailey Ring zum neuen Eheversprechen

Justin (30) und Hailey Bieber (27) könnten wohl nicht glücklicher sein: Das Ehepaar erwartet aktuell erstmals Nachwuchs. Im Zuge dessen erneuerten der Sänger und das Model auch ihr Eheversprechen. Vor wenigen Wochen gaben sie sich in einer intimen Zeremonie auf Hawaii zum zweiten Mal das Jawort. Und damit nicht genug – für die baldige Mama gab es von ihrem Liebsten einen neuen Ring! Wie auf aktuellen Instagram-Fotos zu sehen ist, trägt sie einen neuen, viel größeren Diamantklunker an ihrem rechten Ringfinger. Ihr alter Ehering, der rund 600.000 US-Dollar wert ist, steckt stattdessen an ihrem kleinen Finger. Wie viel der neue Klunker kostet, ist nicht bekannt.

Ihr Baby und die Erneuerung ihres Ehegelübdes sehen die 27-Jährige und ihr Partner laut einem Insider von ET als den Beginn eines ganz neuen Lebensabschnittes und sind sicher, dass sie dadurch noch enger zusammenrücken werden. "Sie glauben, dass die Elternschaft ihre Beziehung auf ein unantastbares Niveau heben und ihre Bindung noch weiter vertiefen wird", betont der Informant und fügt hinzu: "Hailey und Justin freuen sich darauf, endlich eine eigene Familie zu haben. Sie freuen sich darauf, sich näherzukommen, gemeinsam zu lernen und diese schöne Erfahrung miteinander zu teilen."

Justin und Hailey sind bereits seit fast zehn Jahren zusammen und seit knapp fünf verheiratet. Sie gelten seither als eines der Traumpaare der Promiwelt. Doch immer wieder kommen Krisengerüchte auf – zuletzt erst vor wenigen Monaten! Von mehreren Quellen wurden über heftige Eheprobleme berichtet. Sogar Haileys Vater Stephen Baldwin (58) befeuerte diese durch einen Gebetsaufruf. Doch mit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft setzten der "Baby"-Interpret und seine Partnerin den Gerüchten wohl ein für alle Mal ein Ende.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Instagram / haileybieber Hailey Bieber und Justin Bieber, Ehepaar

