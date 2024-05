Hat Hailey Bieber aus Versehen das Babygeschlecht verraten?

Hailey Bieber (27) verkündete vor wenigen Tagen, dass sie und ihr Ehemann Justin Bieber (30) zum ersten Mal ein Baby erwarten. Seitdem hält das Model seine Community mit etlichen Babybauch-Updates auf dem Laufenden. In einem aktuellen Post scheint sie aber nun ein Detail preiszugeben, das sie bestimmt noch ein wenig für sich behalten wollte. "Kleine Kirschblüten auf meinen Nägeln, kleine Kirschblüte in meinem Bauch", schreibt sie zu einem Instagram-Post, der ihre Follower zum Spekulieren anregt.

"Baby-Bieber ist ein Mädchen", "Es wird ein Mädchen", "Wird es ein Mädchen? Willst du sie Blossom nennen? Oder einen anderen Blumennamen?" oder "Okay, es wird also ein Girl!", kommentieren unter anderem einige aufgeregte Fans ihren Beitrag. Hailey und Justin selbst halten sich bislang aber ziemlich bedeckt mit weiteren Details. Wie ein Insider aber erst kürzlich verriet, soll die Beauty bereits im sechsten Monat sein. Demnach könnte das Baby der Biebers noch im Sommer kommen.

Für die beiden geht mit dem ersten Nachwuchs aber ein richtiger Wunsch in Erfüllung. Seit mittlerweile sechs Jahren ist das Paar verheiratet und hat in seiner Ehe schon einige Höhen und Tiefen erlebt. Auch ihre Gesundheit spielte in ihren Kinderwunsch mit rein, wie vor Kurzem eine Quelle gegenüber Daily Mail ausplauderte: "Da beide mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, haben sie beschlossen, dass momentan der beste Zeitpunkt ist, um Kinder zu bekommen, anstatt es etwas später zu versuchen."

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

Instagram / justinbieber Hailey Bieber, Influencerin

