Weitere Details: So lief Justin Timberlakes Verhaftung ab!

Große Schlagzeilen um Justin Timberlake (43): Der Sänger soll am Montag in den Hamptons festgenommen worden sein. Der Grund: Er sei unter Alkoholeinfluss Auto gefahren. Insider verraten nun gegenüber TMZ, weitere Details zu der Festnahme. Der "Mirrors"-Interpret habe mit Freunden in einem Hotel gefeiert und sei anschließend mit seinem Wagen weggefahren. Dabei habe er ein Stopp-Schild überfahren, weswegen eine Polizeistreife ihn ins Visier nahm. Da er dann sogar ins Schleudern geriet, sollen die Polizisten ihn gestoppt haben. Die Beamten forderten einen Alkoholtest – doch Justin soll sich geweigert haben, einen zu machen. Daraufhin sei er in Handschellen abgeführt worden.

Zu einem Unfall ist es demnach offenbar nicht gekommen. Noch im Laufe des heutigen Tages soll der 43-Jährige zur Anklageerhebung vor Gericht erscheinen, wie ein Beamter des Sag Harbor Justice Court gegenüber Newsday bestätigte. Welche Strafe ihm droht, ist nicht bekannt. Bislang äußerte sich weder der Musikstar noch seine Frau oder sein Management zu der Verhaftung.

Das Ex-Boyband-Mitglied ist momentan eigentlich auf großer Tournee. Bereits seit April reist Justin durch Kanada und die USA und tritt vor Tausenden Menschen auf. Vergangene Woche stand er in Miami auf der Bühne, in wenigen Tagen stehen zwei Shows in Chicago an. Ob diese Konzerte stattfinden können, ist nicht bekannt.

Justin Timberlake, Sänger



