Prinz William und Schwiegermama Carole sind starke Einheit!

Prinz William (41) und seine Schwiegermutter Carole Middleton (69) verstehen sich sehr gut miteinander. Immerhin ist die Mutter von Prinzessin Kate (42) auch schon seit über zehn Jahren eine wichtige Person im Leben des Thronfolgers. Wie stark die familiäre Bindung zueinander ist, ließen sie sich auch beim diesjährigen Royal Ascot ansehen, wie die Körperspracheexpertin Judi James gegenüber The Sun erklärt: "Carole steht in unmittelbarer Nähe, um zu signalisieren, dass sie eine sehr entspannte und enge Familieneinheit sind. [...] Es sieht aus wie ein tieferes, wärmeres und herzlicheres Gespräch als nur ein Ascot-Smalltalk." Sie ist sich sicher, dass sich der 41-Jährige in der Gesellschaft von Carole sehr wohlfühle. Vor allem aber könne er sich bei ihr "entspannen und Spaß haben, während all der Sorge um die Krankheit seiner Frau", betont Judi.

Kate war bei dem royalen Event nicht anwesend. Nachdem die an Krebs erkrankte Prinzessin von Wales am vergangenen Wochenende an den Feierlichkeiten rund um König Charles (75)' Geburtstag teilgenommen hatte, war die Hoffnung auf eine vollständige Rückkehr groß. Doch Trooping the Colour scheint wohl eine Ausnahme gewesen zu sein. Wie Hello! berichtete, sei ihre Teilnahme an diversen Veranstaltungen von ihrem aktuellen Gesundheitszustand abhängig und davon, wie sie sich am jeweiligen Tag fühle. Dass die Familienmutter bei Royal Ascot und Order of the Garter fehlen werde, war jedoch bereits bekannt.

Dass Kate bei der Trooping-the-Colour-Zeremonie anwesend war, sei wohl ziemlich spontan entschieden worden. Wie ein Insider gegenüber Bild berichtete, habe sich die Familienmutter erst kurz vor dem Beginn für ihre Teilnahme entschieden. "Es war buchstäblich eine Last-Minute-Entscheidung der Herzogin", erklärte die Quelle. Es sei eine Entscheidung gewesen, die sie "ganz allein und ohne Druck des Palastes" getroffen habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Carole Middelton und seine Schwiegermutter Prinz William

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Trooping the Colour 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass sich William und Carole so gut verstehen? Ja, die beiden amüsieren sich immer prächtig! Nee, das ist mir neu. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de