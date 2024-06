Prinzessin Kates weißer Parade-Look vermittelte Stabilität!

Prinzessin Kate (42) feierte beim diesjährigen Trooping the Colour ihren ersten Auftritt seit der Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung im vergangenen März. Bei ihrer Rückkehr kleidete sich die Ehefrau von Prinz William (41) in einem weißen Kleid der Designerin Jenny Packham, das sie mit neuen Details wie einem schwarzen Taillengürtel und einer Schleife aufwertete. Damit habe sie der royalen Stilexpertin Elizabeth Holmes zufolge ein besonderes Zeichen setzen wollen: Es habe das Gefühl der Stabilität vermittelt. "Es war bemerkenswert zu sehen, wie die Prinzessin [...] ein Outfit trug, das sich sowohl frisch anfühlte, auf eine neue und aufregende Art, als auch vertraut, sehr typisch Kate, auf eine beruhigende Art", betonte sie gegenüber InStyle.

Wie die Autorin weiter erklärt, sei das für Kates ersten Auftritt nach der langen Abwesenheit genau die richtige Wahl gewesen: "Das Kleid, die Schleife und der Hut haben zusammen sehr nach Kate ausgesehen. Nach all der Zeit außerhalb der Öffentlichkeit war diese Vertrautheit notwendig und willkommen." Durch ihre Erscheinung habe sie im Großen und Ganzen die Rückkehr der Normalität in der britischen Königsfamilie markiert. Zudem vermutet Elizabeth, dass die Schwiegertochter von König Charles (75) mit ihrer Kleiderwahl für Gesprächsstoff sorgen wollte, der "über ihre gesundheitlichen Probleme hinaus" reiche – das hat sie wohl geschafft!

Doch wie Hello! berichtet, scheint Kates Anwesenheit bei der royalen Veranstaltung rund um Charles' Geburtstag wohl nur eine Ausnahme gewesen zu sein. Bei Order of the Garter und Royal Ascot soll die 42-Jährige nämlich schon wieder fehlen. An welchen Events und Feierlichkeiten sie letztendlich teilnehmen wird und an welchen nicht, werde jedoch von ihrem aktuellen Gesundheitszustand abhängig gemacht und wie sie sich zu gegebenem Zeitpunkt fühle.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kids George, Louis und Charlotte

Getty Images Prinzessin Kate, Juni 2024

