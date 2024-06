Nach Parade: Bei diesen Ereignissen fehlt Prinzessin Kate!

Prinzessin Kate (42) feierte bei Trooping the Colour ihr langersehntes Comeback. Nachdem sich die dreifache Mutter Anfang des Jahres aufgrund ihrer Krebserkrankung zurückgezogen hatte, zeigte sie sich bei den Feierlichkeiten rund um König Charles' (75) Geburtstag überraschenderweise wieder auf der Bildfläche. Wie Hello! nun berichtet, sollen folgende Veranstaltungen allerdings wieder ohne Kate stattfinden: Order of the Garter und Royal Ascot. Beide Feierlichkeiten werden sich bereits in der kommenden Woche abspielen.

Wann Kate wieder regelmäßig bei öffentlichen Auftritten zu sehen sein wird, steht bisher nicht fest. An welchen Festlichkeiten, Besuchen oder Veranstaltungen die 42-Jährige teilnehmen wird, soll von Fall zu Fall neu entschieden werden, heißt es. Es käme auf ihren aktuellen Gesundheitszustand an und darauf, wie sich die Frau von Prinz William (41) am jeweiligen Tag fühle. In ihrem kürzlich veröffentlichten Statement auf Instagram betonte sie: "Ich mache gute Fortschritte, aber wie jeder, der eine Chemotherapie durchmacht, weiß, gibt es gute und schlechte Tage." Kate wolle jeden Tag so nehmen, wie er kommt und auf ihren Körper und ihre Bedürfnisse eingehen.

Kates Teilnahme an Trooping the Colour soll laut Insidern auch keine lang überlegte Entscheidung gewesen sein. "Es war buchstäblich eine Last-Minute-Entscheidung der Herzogin", beteuerte ein Informant, wie Bild berichtete. Demnach habe die Royal-Lady auch keinerlei Druck vonseiten des Palasts bekommen und traf ihre Entscheidung nur zwei Tage vor dem großen Event. Aktuell befindet sich die Prinzessin auch noch in Behandlung und ist sich bewusst, dass sie "noch nicht über den Berg" ist.

Getty Images Prinzessin Kate

Getty Images Prinzessin Kate, November 2023

