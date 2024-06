Shannen Doherty fordert Ehegattenunterhalt von Ex-Mann Kurt

Shannen Doherty (53) macht derzeit eine schwere Zeit durch. Die Schauspielerin reichte im vergangenen Jahr nach elf Jahren Ehe die Scheidung von Kurt Iswarienko ein. Zudem kämpft sie bereits seit längerer Zeit gegen Krebs. Nun fordert der Charmed-Star rückwirkend zum 1. Juni 2024 eine monatliche Unterhaltszahlung über 14.286,71 Euro von seinem Ex-Mann. "Aufgrund meiner wiederkehrenden Gesundheitsprobleme bin ich weitgehend arbeitsunfähig und habe keine Aussichten auf einen Arbeitsplatz. Heute ist praktisch mein gesamtes Einkommen ein Resteinkommen aus einer Arbeit, die ich vor der Ehe ausgeübt habe", begründet Shannen ihre Forderung in dem Antrag, der Us Weekly vorliegt.

"Der Großteil meines Resteinkommens stammt aus einer Fernsehsendung namens 'Charmed'. Vor kurzem habe ich erfahren, dass 'Charmed' nach dem 30. Juni 2024 nicht mehr auf einer der großen Streaming-Plattformen zu sehen sein wird. Infolgedessen wird mein zukünftiges Residualeinkommen drastisch sinken", erklärt Shannen weiter. Während sie seit 2022 keiner Arbeit mehr nachgehen konnte, habe Kurt viel Geld ausgegeben, von dem er ihr gesagt habe, dass er es nicht hat. "Obwohl Kurts Einkommen wesentlich höher ist als meins, hat er seit der Einreichung der Scheidung weder vorläufigen Ehegattenunterhalt noch Beiträge zu meinen Anwalts- oder Buchhaltungsgebühren und -kosten geleistet", führt sie weiter aus. Zudem wirft die "No One Would Tell"-Darstellerin ihrem Verflossenen vor, dass er es versäumt habe, Dokumente vorzulegen, die zur Beurteilung seiner Erwerbsfähigkeit, seines Vermögens und seines Einkommens erforderlich sind, weshalb sie am Freitag auch einen separaten Antrag auf Zwangsvollstreckung gestellt habe.

Im Oktober 2011 hatten sich Shannen und Kurt das Jawort gegeben. Im April 2023 reichte der Serienstar dann die Scheidung von dem Fotografen ein. "Eine Scheidung ist das Letzte, was Shannen wollte. Leider hatte sie das Gefühl, dass sie keine andere Wahl hatte", betonte ihre Pressesprecherin, wie unter anderem TMZ berichtete. Kurz darauf entbrannte ein regelrechter Rosenkrieg zwischen den Ex-Partnern, indem sie ihm unter anderem vorwarf, sie mit seiner Assistentin betrogen zu haben.

Getty Images Shannen Doherty im September 2016

Getty Images Kurt Iswarienko mit Shannen Doherty, Januar 2012

