Süß! Machine Gun Kelly verbrachte Vatertag mit Tochter Casie

So sieht man ihn nicht oft: Zum amerikanischen Vatertag teilt Machine Gun Kelly (34) ein süßes Video von sich und seiner Tochter Casie auf TikTok. In dem Clip zeigt der Musiker, wie er erst ein riesiges Bouquet Ballons von seiner Tochter geschenkt bekommt und dann den ganzen Tag mit ihr verbringt. Er kocht Reis mit Hähnchen für sie und backt sogar glutenfreie, milchfreie Brownies für die 14-Jährige. Außerdem zündet er eine Kerze an – er versucht damit, "die Stimme seines Papas zu hören", wie er dazu schreibt. Dann zeigt er noch seine zwei Katzen. Das ganze Video betitelt er mit: "Gesegnet".

Seinen Fans gefällt es äußerst gut, ihr Idol so familiennah und verletzlich zu sehen. "Ich glaube, was ich am meisten an ihm mag, ist, dass er ein guter Vater ist. Seine Zuneigung für seine Tochter, wann immer ich sie sehe, verzaubert sie mich", schreibt ein Supporter in die Kommentare zum Video. Andere bewundern seine Koch- und Backkünste, während der Großteil von seiner Offenheit berührt ist. "Du bist der beste Vater auf dieser Welt! Deine Tochter kann sich so glücklich schätzen, dich zu haben. Ich hoffe, du lebst dein Leben so gut, wie du es nur kannst", textet ein weiterer Anhänger.

Hinter dem Sänger liegen einige harte Wochen. Seine langjährige Partnerin Megan Fox (38) und er befinden sich momentan in einem romantischen Wirrwarr! Nachdem sie vor einigen Wochen ihre Verlobung aufgelöst hatten, wurden sie wenig später wieder turtelnd miteinander gesehen. Doch auch während ihrer Beziehung musste das Pärchen einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften: Megan verlor nach 10 Wochen Schwangerschaft ein Baby. Das verriet die "Jennifer’s Body"-Darstellerin in einem Gedicht ihres Poesiebuches "Pretty Boys Are Poisonous".

Anzeige Anzeige

MEGA Machine Gun Kelly im April 2024 in New York City

Anzeige Anzeige

ActionPress Megan Fox und Machine Gun Kelly

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wart ihr überrascht von Machine Gun Kellys Video mit seiner Tochter? Ja! Ich wusste nicht mal, dass er eine Tochter hat... Nö, ich wusste, dass er sehr familienorientiert ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de