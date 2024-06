Trotz Verhaftung: Justin Timberlake plant weitere Auftritte

Justin Timberlake (43) sorgt derzeit für jede Menge Negativschlagzeilen. Der Sänger soll am vergangenen Montag unter Alkoholeinfluss hinter dem Steuer seines Autos erwischt worden sein. Nachdem er sich bereits vor Gericht behaupten musste, sollen die Verhandlungen noch lange nicht beendet sein. Ein zweiter Termin stehe inzwischen schon fest – wobei dieser wohl mit den bevorstehenden Auftritten seiner aktuellen Welttournee kollidieren könnte. Wie TMZ nun erfahren haben will, soll das Justin jedoch nicht davon abhalten, auch weiterhin zu performen. Statt seine Konzerte zu verschieben oder gar abzusagen, wolle er schon am kommenden Freitag wieder auf der Bühne stehen.

Zuvor hatten die Fans im Netz schon wild spekuliert, ob der 43-Jährige seine Tournee weiterhin fortsetzen könne. "Toll, was mache ich jetzt mit meinen Karten für die Show am Freitag für Justin?", schrieb daraufhin ein sichtlich verärgerter Fan auf X. Und damit sollte dieser wohl auch nicht allein bleiben. Denn auch viele andere User machten ihrem Frust über die gesamte Situation im Netz Luft. Während einer nur entgeistert "Sowas hätte ich von ihm niemals erwartet!" schrieb, stellte sich ein weiterer wiederum die Fragen aller Fragen: "Er hat doch so viel Geld, wieso kann er sich kein Taxi nehmen?" Ob der "Cry Me A River"-Interpret letztlich wirklich jeden seiner geplanten Termine in Anspruch nehmen kann oder ob es doch noch überraschende Änderungen in seinem Tourkalender geben wird, zeigt sich voraussichtlich in den kommenden Tagen.

Während Justin mit seiner fragwürdigen Aktion aktuell wohl für ungewollt viel Aufmerksamkeit sorgt, schien das mediale Interesse zuletzt sicherlich seinen bisherigen Höhepunkt gefunden zu haben. Denn erst vor ein paar Stunden veröffentlichte das Sag Harbor Police Department im Bundesstaat New York den Mugshot des einstigen Boyband-Mitglieds. Auf der Aufnahme, die TMZ vorlag, starrte der Sänger mit ausdrucksloser Miene und sichtlich glasigen Augen in die Kamera.

Getty Images Justin Timberlake, 2024

Getty Images Justin Timberlake im Juni 2022

