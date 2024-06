Vor Verhaftung: Jessica Biel teilte Liebes-Post für Justin!

Jessica Biel (42) teilt kurz vor der Verhaftung ihres Mannes Justin Timberlake (43) süße Schnappschüsse mit einer Liebesbotschaft. Auf Instagram veröffentlicht die Schauspielerin mehrere Bilder mit ihrem Mann, unter anderem ein Selfie, ein Foto von ihm und ihrem neunjährigen Sohn oder Justin beim Spielen mit ihrem jüngeren Sohn. "Du bist so viel für so viele Menschen. Aber für uns bist du DER Felsen. Der Fels, auf den wir klettern, an den wir uns anlehnen. Der Fels, der uns vor der Sonne schützt. [...] Wir lieben dich", schwärmt Jessica unter den Fotos. Ein paar Stunden nach diesem Post geht es aufgrund von Trunkenheit am Steuer für den Zweifachvater hinter Gittern.

Die Fans des Paares haben den Beitrag fleißig kommentiert. Ein Follower schreibt: "Dein Fels hat gerade den Tiefpunkt erreicht." Ein weiterer Fan verteidigt Justin unter den ganzen negativen Aussagen und schreibt: "Tut nicht alle immer so auf perfekt, jeder macht mal Fehler, auch ein Justin Timberlake!"

Justin wurde am vergangenen Montag gegen Mitternacht von der Polizei angehalten, als er mit dem Auto unterwegs war – anscheinend unter Alkoholeinfluss. Es folgte eine Festnahme, wie es in einer Stellungnahme des Anwalts hieß, die Just Jared vorliegt: "Bei der Anklage ging es hauptsächlich um einen Tatbestand, weil Herr Timberlake den Atemtest verweigert hat. Er wurde außerdem wegen zwei anderer Verstöße angeklagt: Er hat ein Stopp-Schild übersehen und ist nicht auf der richtigen Fahrspur gefahren."

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den Liebes-Post von Jessica an ihren Mann Justin? Das finde ich total süß von ihr! Na ja, finde ich nicht so besonders... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de