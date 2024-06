"Das Schwierigste": Orlando Bloom spricht über Vater-Dasein

Orlando Bloom (47) hat nicht nur beruflich, sondern auch privat längst sein Glück gefunden. Inzwischen ist der Hollywoodstar Vater von zwei Kindern. Während sein ältester Sohn Flynn (13) aus seiner früheren Ehe mit dem Supermodel Miranda Kerr (41) stammt, hat er seinen jüngsten Nachwuchs Daisy (3) mit seiner aktuellen Partnerin Katy Perry (39). Im Interview mit UNICEF spricht der Schauspieler nun ganz offen über das Vater-Dasein – und thematisiert neben den Höhen auch die Tiefen. "Das Schwierigste für mich war und ist es, manchmal von ihnen getrennt zu sein... Das liegt außerhalb meiner Kontrolle und ich kann es nicht", erklärt Orlando.

Obwohl das Vater-Dasein auch so einige Hürden mit sich bringt und ihn nichts zuvor auf diese Rolle hätte vorbereiten können, habe die Geburt seiner Kinder das Leben des Fluch der Karibik-Stars bereichert. "Es ist die größte Freude und die schönste Verantwortung", schwärmt er deshalb. Auch, welche Lieblingsbeschäftigungen er mit seinen beiden Rackern teilt, will Orlando im weiteren Verlauf des Gesprächs nicht länger geheim halten: gemeinsame Spaziergänge. "Wir gehen auf Schatzsuche. Manchmal geht man am Strand spazieren und sammelt Muscheln oder Glasflaschenteile auf", verrät er weiter und ergänzt: "Und manchmal haben wir sogar Dinge aus dem Müll gebastelt, weil er irgendwie schön und seltsam aussah."

Dass Orlando mit seiner kleinen Patchworkfamilie wohl kaum glücklicher sein könnte, wird vor allem auch seiner Liebsten Katy zu verdanken sein. Inzwischen sind die Sängerin und der Filmstar bereits seit stolzen fünf Jahren verlobt. Ob da schon bald die Hochzeit folgen wird, ist bislang ungewiss. Im Interview mit Us Weekly ließ zuletzt jedoch ein Insider verlauten, dass die Vermählung der beiden nicht mehr lange auf sich warten lassen werde. "Sie hoffen, die Dinge bis zum Ende des Jahres offiziell zu machen", plauderte die Quelle aus und betonte zugleich, dass das Paar auf den Zeitpunkt warte, der "für sie beide richtig ist".

Anzeige Anzeige

Getty Images Orlando Bloom und Flynn Bloom im Jahr 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Orlando so offen über das Vater-Dasein spricht? Ich finde es toll, dass er sich so ehrlich gibt. Na ja, meiner Meinung nach muss man nicht alles mit der Öffentlichkeit teilen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de