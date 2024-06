Fans gratulieren Justine Dippl und Arben Zekic zur Geburt!

Justine Dippl und Arben Zekic sind zum zweiten Mal Eltern geworden! Ihr kleiner Sohn Jarno Zinédine erblickte am 18. Juni um 08:22 Uhr das Licht der Welt. Um ihre Freude auszudrücken, veröffentlichen die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer einige Fotos ihres Neugeborenen auf Instagram. Unter dem Beitrag befinden sich zahlreiche Kommentare und Glückwünsche, in denen Freunde und Follower den Realitystars zur Geburt gratulieren. So schreibt eine Person beispielsweise: "Oh, wie schön. Alles Gute zur Geburt!"

Ein anderer Fan kommentiert: "Von Herzen alles erdenklich Liebe und Gute für euch! Habt eine schöne Kennenlernzeit." Und auch zahlreiche Reality-TV-Darsteller gratulieren Justine und Arben zur Geburt ihres kleinen Schatzes. So schreibt beispielsweise Temptation Island-Verführerin Vanessa Nwattu: "Auch hier noch mal alles Liebe für euch vier." Und auch ihr Freund Aleksandar Petrovic (33) freut sich für das Ehepaar und ihren Zuwachs: "Herzlichen Glückwunsch und nur das Beste wünsche ich euch und dem neuen Zizou."

Justine und der Busfahrer kamen Anfang 2022 zusammen und bekamen im selben Jahr eine Tochter. Seitdem geht das Duo durch dick und dünn. Letztes Jahr nahmen sie am Sommerhaus teil und wurden dort sogar zu richtigen Publikumslieblingen. Bei der Wiedersehensshow verkündete Arben dann die freudige Nachricht: "Wir erwarten Nachwuchs!" Und es gab noch eine weitere Neuigkeit: Das Paar hat nach der Show geheiratet!

Anzeige Anzeige

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und ihre beiden Kinder, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und Arben Zekic, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von den Fotos von dem Sohn von Justine und Arben? Ich finde die richtig niedlich! Na ja, mich hauen die Fotos jetzt nicht vom Hocker... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de