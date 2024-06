"Große Freude": Therese Nist bekommt ein siebtes Enkelkind!

Theresa Nist wird erneut Großmutter – und das zum siebten Mal! Die freudigen Nachrichten teilt die Gewinnerin von The Golden Bachelor jetzt mit ihren Fans auf Instagram. "Als meine Tochter mich gestern Abend bat, Fotos von ihr am Strand zu machen, weil sie allen mitteilen wollte, dass sie schwanger ist, hätte ich nicht aufgeregter sein können, [...] weil ich die große Freude, die ich empfinde, seit sie mir vor mehr als einem Monat davon erzählt hat, nicht mehr zurückhalten kann", schreibt sie zu einer Reihe von Schnappschüssen ihrer Tochter Jen Woolston, die strahlend in einem Kleid vor dem Meer steht und ihren wachsenden Babybauch hält.

Sie sei erfüllt von "Freude, Staunen, Liebe und Dankbarkeit" über das neue Leben, das in Jen heranwächst. "Ich meine, was für ein Glück habe ich, dass ich zwei unglaubliche Kinder habe, die zwei andere unglaubliche Menschen geheiratet haben, die dann sechs wunderbare Jungs bekommen haben. Und jetzt bekomme ich bald ein siebtes Enkelkind?", führt die 70-Jährige weiter aus. Zudem zeigt sich Theresa dankbar, dass Jen ihre Reaktion auf die Babynews mit einem Video festgehalten hat – welches sie ebenfalls mit ihren Followern teilt. In der Aufnahme ist zu sehen, wie die Ex-Frau von Gerry Turner durch ein Galgenmännchen-Spiel von der Schwangerschaft erfährt. "Nein! Unmöglich!", ruft sie daraufhin voller Begeisterung aus und macht einen Freudensprung.

Mindestens genauso begeistert ist die bald siebenfache Oma über ihre Tochter, wie sie in ihrem Beitrag deutlich macht. "Dieses Baby hat das große Glück, meine Tochter Mama nennen zu dürfen. Sie behandelt ihre drei Jungs mit Freundlichkeit, Würde und Respekt", schwärmt Theresa und fügt hinzu: "Sie hört ihnen wirklich zu, und sie macht alles so fair, und sie lieben sie alle so sehr!" Sie sei außerdem unendlich dankbar, die Großmutter dieses Babys sein zu dürfen – was ihr bestimmt auch ein Lächeln ins Gesicht zaubert und über die Trennung vom US-Bachelor hinweg hilft. Theresa hatte sich während "The Golden Bachelor" in Gerry verliebt, der ihr im Finale der Show sogar einen Heiratsantrag machte. Doch nur drei Monate nach der Hochzeit kam das überraschende Ehe-Aus.

Instagram / theresa_nist Jen Woolston und Theresa Nist im Januar 2024

Disney / John Fleenor Theresa Nist und Gerry Turner bei "The Golden Bachelor"

