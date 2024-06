"Golden Bachelor"-Star Gerry Turner ist offiziell geschieden

Gerry Turner (72) war der allererste Junggeselle, der in dem neuen Format The Golden Bachelor noch mal mit über 70 nach der großen Liebe suchte. Während der Show verliebte er sich in Theresa Nist und heiratete sie. Doch nur wenige Wochen nach Ende der Ausstrahlung war wieder alles aus und vorbei – Gerry reichte die sofortige Scheidung ein. Und diese ist mittlerweile auch durch! Wie TMZ nun berichtet, geht aus Gerichtsdokumenten hervor, dass der Scheidungsfall im Eilverfahren abgefrühstückt wurde. Umgerechnet gerade einmal 146 Euro soll er dafür hingeblättert haben.

Am 12. April reichte der 72-Jährige die Scheidung ein – nach gerade einmal zwei Monaten ist die ganze Sache nun auch schon durch. Dadurch, dass das Paar einen Ehevertrag hatte, scheint alles ohne große Probleme über die Bühne gelaufen zu sein. Einzig den Verlobungsring verlangte Gerry nach der Trennung zurück. "Ich glaube, das ist die Regel. Ich glaube, ich muss diesen Ring zurückgeben. Traurig, das zu sagen", verriet Theresa gegenüber "Good Morning America" kurz nach der Trennung.

Doch was führte letztendlich zum Ehe-Aus der beiden? Offenbar hatten Gerry und seine Ex unterschiedliche Vorstellungen von einem Zusammenleben. "Ich denke, der schwierige Teil ist, dass ich zur Show ging, um meine Partnerin zu finden, und ich bin schon lange im Ruhestand. Ich wollte Spaß [und] Abenteuer. Ich wollte [Dinge] tun", erklärte Gerry im Podcast "Dear Shandy". Theresa hatte jedoch noch einen festen Job, den sie nicht aufgeben wollte. Sie nahm sich für die Show lediglich eine kleine Auszeit.

Instagram / theresa_nist Theresa Nist und Gerry Turner, TV-Bekanntheiten

Disney / John Fleenor Theresa Nist und Gerry Turner bei "The Golden Bachelor"

