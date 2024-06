Heißes Video im Bikini: Katy Perry teasert neuen Song an!

Katy Perry (39) teilt aufregende Neuigkeiten: Auf YouTube und ihren anderen Social-Media-Accounts veröffentlicht die "Wide Awake"-Interpretin jetzt endlich einen Teaser ihres ersten neuen Songs. Es ist ein kurzes Video, in dem sie sich selbst filmt, wie sie zu ihrem noch unveröffentlichten Song mitsingt und posiert. "Woman's World" heißt die erste Single und soll am 11. Juli herauskommen. In dem kurzen Clip trägt sie ein superknappes Bikinioberteil und futuristische Roboterbeine. Möglicherweise gibt sie mit dem Beitrag auch schon erste Hinweise auf das Musikvideo, das am Tag darauf erscheinen soll. Denn im Hintergrund kann man eine Menge Autos und Häuser erkennen, die nach einem apokalyptischen Filmset aussehen.

Ihre Fans freuen sich riesig auf das neue Lied, denn sie warten schon seit ihrem letzten Album aus dem Jahr 2020 auf neue Musik der Künstlerin. Unter dem Video findet man Kommentare wie: "Ja! Wie aufregend! Katy ist wieder da, Leute." und "Sie ist zurück, um Pop-Musik zu retten. Die Welt wird heilen!" Ein Supporter munkelt: "Das erinnert mich total an Katys Musik von 2010!" Außer den aufgeregten Nachrichten ihrer Fans findet man auch Reihen von Flammen- und Herz-Emojis. Allerdings interessieren sich auch viele gar nicht für die Musik, sondern für Katy, die ihren straffen Body im Clip zur Schau stellt. "Bei allem Respekt, ich liebe Katy Perry, aber sie ist so dünn, man kann ihre Knochen sehen" und "Du wirst viel zu dünn, das ist nicht mehr gesund!", meinen zwei besorgte Fans.

Das komplette Album dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Immerhin hat die Performerin jetzt Zeit, sich darauf zu konzentrieren, nach ihrem Austritt aus der American Idol-Jury. Nach sieben Staffeln gab Katie ihren Platz am Jury-Pult auf. Wer ihren Job als Jurorin übernimmt, ist noch nicht bekannt – es gibt aber schon fleißig Anwärter, wie zum Beispiel Meghan Trainor (30). Diese verkündete erst vor Kurzem in der Talkshow "Watch What Happens Live", dass es ihr absoluter Traumjob wäre, bei "American Idol" zu arbeiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry im April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Meghan Trainor, 2024 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von dem Teaser zu Katys neuem Song? Ich freue mich schon so! Der Clip heizt mir nur noch mehr ein. Na ja, ich mag ihre Balladen und romantischen Songs lieber. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de