Katie Price darf nicht mit Freunden ihrer Tochter abhängen!

Princess Andre (16), die Teenager-Tochter von Katie Price (46) möchte ihren Freundeskreis offensichtlich nicht mit ihrer Mutter teilen. In ihrem Podcast "Katie Price: Becoming a Life Coach" berichtet die fünffache Mutter von einer Konzertabsage ihres Töchterchens: "Ich sagte zu Princess, dass ich mir ein Konzert von Ne-Yo (44) ansehen möchte, und ich sagte: 'Warum kommst du nicht mit mir?' Und sie sagte: 'Ja, aber ich wollte mit meinen Freunden hingehen'. Also sagte ich: 'Warum gehen wir nicht alle mit deinen Freunden.' Sie sagte: 'Mum, ich werde dich nicht mit meinen Freunden mitnehmen.'" Des Weiteren verrät Katie, dass ihre Kids sie nicht für eine 'normale Mutter' halten würden. "Ich verhalte mich viel jünger, als ich eigentlich bin und meine Kinder sagen: 'Oh mein Gott, Mama!'", gesteht das einstige Boxenluder.

Doch nicht nur Princess scheint hin und wieder ein Problem mit dem jugendlichen Auftreten ihrer Mutter zu haben. Vergangenes Jahr ging Katie in dem Podcast "The Katie Price Show" auf die Frage ein, ob sich ihre Kids ab und an für ihr Verhalten schämen. "Bei Junior (19) kann es sein. Aber ich habe Junior erklärt, dass er nicht ändern kann, wer ich bin", betonte die Britin und ergänzte, dass besonders ihre "Kleiderwahl" und ihre "frivole Art" den Teenager oft in Verlegenheit bringen.

Insgesamt ist Katie Mutter von fünf Kindern: 2002 hatte ihr erstes Kind, Harvey Price (22), das Licht der Welt erblickt. Harvey leidet am Prader-Willi-Syndrom, an Autismus und ist zudem blind. Sein Vater ist Dwight Yorke (52), ein ehemaliger Fußballspieler. Bei ihrer Teilnahme im britischen Dschungelcamp lernte Katie 2004 dann den Sänger Peter André kennen. Die beiden wurden Eltern von Junior Savva Andre und Princess Andre – 2009 ließen sich die beiden scheiden. Mit dem ehemaligen Stripper Kieran Hayler (37) bekam sie Sohnemann Jett Riviera Hayler (10) sowie Töchterchen Bunny Hayler (9).

Anzeige Anzeige

Getty Images Junior Savva Andre, Sohn von Katie Price

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price mit ihrem Sohn Harvey, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Princess Andre nicht möchte, dass ihre Mutter mit ihren Freunden abhängt? Völlig verständlich! Ich finde, sie könnte Katie ruhig mitnehmen… Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de