Katie Price gibt zu: Sohn Junior (18) schämt sich für sie!

Katie Price (45) sorgt seit Jahren unter anderem immer wieder mit Skandalen für Aufsehen! Die britische TV-Persönlichkeit machte in den vergangenen Monaten beispielsweise oft mit Gerichtsterminen, Schulden oder auch ihrer On-off-Beziehung zu Carl Woods (34) von sich reden. Aber auch ihre Vorliebe für Beauty-OPs sorgt immer wieder für zahlreiche Schlagzeilen. Katies Sohn Junior (18) schämt sich deshalb sogar manchmal für seine berühmte Mutter!

In ihrem Podcast "The Katie Price Show" beantwortet die fünffache Mutter jetzt total offen die Frage, ob sich ihre Kids ab und an für ihr Verhalten schämen. "Bei Junior kann es sein. Aber ich habe Junior erklärt, dass er nicht ändern kann, wer ich bin", betont Katie. Besonders ihre "Kleiderwahl" und ihre "frivole Art" bringe den 18-Jährigen wohl oft in Verlegenheit. Sie sei aber eben nicht langweilig und halte sich auch nicht zurück.

Auch Katies Tochter Princess (16) unterstützt ihre Mama nicht bei all ihren Entscheidungen! Der Teenager machte in der Sendung "Katie Price's Mucky Mansion" beispielsweise bereits deutlich, dass er nicht viel von den vielen Beauty-Eingriffen seiner Mutter halte. "Es ist dein Körper und deine Entscheidung [...]. Aber ich denke, manche Menschen sind von Natur aus so hübsch, dass sie das gar nicht brauchen. Du warst von Natur aus hübsch", verdeutlichte Princess.

Getty Images Katie Price im November 2017

Instagram / officialjunior_andre Junior Andre, Juni 2022

Instagram / officialprincess_andre Princess Andre im August 2022

