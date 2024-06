Nach Sturz von Bühne: Ian McKellen geht es wieder besser!

Gute Nachrichten erreichen die Fans von Ian McKellen (85) über die Plattform X, ehemals Twitter: Nach seinem Sturz von der Bühne eines Londoner Theaters am vergangenen Montag meldet sich der Schauspieler nun selbst bei seinen Anhängern. In seinem Post bedankt er sich für die vielen lieben Nachrichten, die ihn erreicht haben. "Meine Verletzungen wurden von einer Reihe von Ärzten, Spezialisten und Krankenschwestern untersucht und behandelt. Ihnen bin ich natürlich zu großem Dank verpflichtet. Sie haben mir versichert, dass meine Genesung schnell und komplett sein wird. Ich freue mich, zur Arbeit zurückzukehren", teilt der "Herr der Ringe"-Star mit.

Der 85-Jährige hatte seinen Fans einen großen Schrecken eingejagt, als er während einer Kampfszene des Stücks "Player Kings" den Halt verlor und von der Bühne fiel. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass man Tausende von liebevollen Kommentaren unter seinem Beitrag finden kann. Zwischen den erleichterten Fans, die ihre "Gute Besserung"-Nachrichten an den angesehenen Schauspieler schicken, tummeln sich aber auch ein paar prominente Namen. Richard Armitage (52), der mit Ian für alle drei Teile der "Der Hobbit"-Filme vor der Kamera stand, schreibt: "Ich wünsche dir eine schnelle Erholung, Ian, mit Liebe." Und Star Wars-Darsteller Mark Hamill (72) wünscht: "Wundervolle Nachrichten! Gute Besserung!"

Laut einem Beitrag von Ians Theaterkollegen auf derselben Plattform soll er bereits diese Woche wieder auf der Bühne stehen. Allerdings wurde bis jetzt nicht bekannt gegeben, wann genau Ian die Arbeit wieder aufnehmen kann. In dem Statement heißt es nur: "Wir freuen uns, dass sich Ian gut erholt und freuen uns darauf, dass er in die Produktion zurückkehrt, sobald er bereit ist." Ian spielt die Hauptrolle des John Falstaff in einer modernen Adaption des Shakespeare-Stücks "Heinrich IV."

Getty Images Peter Jackson, Ian McKellen und Richard Armitage, 2012

Getty Images Ian McKellen, "Der Herr der Ringe"-Star

