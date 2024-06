Riccardo Simonetti ist beunruhigt wegen Lähmung im Gesicht

Riccardo Simonetti (31) meldet sich mit einer besorgniserregenden Nachricht bei seinen Fans im Netz: Der Moderator kann sein Gesicht nicht mehr bewegen. "Ich bin so beunruhigt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber irgendwas ist mit meinem Gesicht los!", merkt der Beau in seiner Instagram-Story an und erklärt: "Ich habe keine Schmerzen, keine allergische Reaktion, aber ich habe das Gefühl, dass meine Wangen so geschwollen sind, dass mein Mund nicht mehr nach oben kommt!"

Den Grund für die plötzliche Schwellung kennt der 31-Jährige nicht. Eine Sache will er vor seinen Followern aber klarstellen. "Es ist keine missglückte Schönheits-OP oder so!", merkt der Beau bestimmt an und meint ferner: "Ich habe selber keine Ahnung, woher das kommt!" Nun hofft Riccardo auf hilfreiche Ratschläge seiner Community. Großen Grund zur Sorge gebe es aber nicht – mittlerweile habe sich sein Zustand bereits ein wenig gebessert.

Privat läuft es für ihn ansonsten hervorragend. Im Sommer wird die Medienpersönlichkeit seinen Partner Steven heiraten! Wie es mit der Planung seines Outfits für den großen Tag aussieht, verriet der Autor in einem Promiflash-Interview. "Ich liebe die Farbe Weiß, [...] deswegen beschäftige ich mich total viel mit der Frage, was man da anzieht, und mein ganzes Pinterest- und Instagram-Moodboard besteht nur noch aus Hochzeitsfotos!", plaudert Riccardo aus. Bisher sei sein Look aber "noch nicht final."

Riccardo Simonetti, Moderator

Riccardo Simonetti, Moderator

