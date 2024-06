Hochzeitsplanung: Steht Riccardo Simonettis Brautlook schon?

Riccardo Simonetti (31) und sein Partner Steven wollen bald den Bund fürs Leben eingehen. Die Traumhochzeit soll noch diesen Sommer stattfinden, weswegen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren laufen – steht also auch schon das Outfit, das der Influencer an seinem besonderen Tag tragen wird? Im Promiflash-Interview auf dem Raffaello Summer Day 2024 verrät Riccardo: "Nein, also final ist noch gar nichts, das kann noch alles geändert werden."

Auch wenn noch kein konkreter Look steht, weiß Riccardo genau, in welche Richtung sein Outfit gehen soll. "Ich liebe die Farbe Weiß, [...] deswegen beschäftige ich mich total viel mit der Frage, was man da anzieht, und mein ganzes Pinterest- und Instagram-Moodboard besteht nur noch aus Hochzeitsfotos", plaudert der 31-Jährige im Gespräch mit Promiflash aus und fügt hinzu: "Deswegen will ich eigentlich nur noch weiße Outfits tragen. Ich habe auch richtig Angst davor, wie es ist, wenn ich dann verheiratet bin. Ich kann mich von dieser Farbe, glaube ich, nicht trennen."

Riccardo und sein Steven, der nicht in der Öffentlichkeit gezeigt werden will, gehen seit mehr als drei Jahren gemeinsam durchs Leben. Im November 2023 verlobte sich das Paar. Der Antrag fand in einem Meer aus Herzchen-Luftballons und Kerzen statt. Auch Wochen nach den süßen News schwebten Riccardo und sein Liebster immer noch auf Wolke sieben. "Steven ist der erste Mann in meinem Leben, der mich immer als Mensch gesehen hat", schwärmte er auf Instagram.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti mit seinem Verlobten, November 2023

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und sein Partner in einem Aufzug

