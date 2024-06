Royal Ascot: König Charles und Camilla genießen Tag drei!

Das berühmte Pferderennen in Ascot zieht Besucher aus aller Welt an. Allen voran: die britische Königsfamilie. Am dritten Tag der Veranstaltung ist König Charles (75) zurück auf der Rennbahn. Gemeinsam mit seiner Frau Königin Camilla (76) genießt er die königliche Prozession in einer Kutsche. Dabei ist der Monarch, wie es der Dresscode verlangt, in einen Frack gekleidet. Zu dem grauen Anzug trägt der Royal eine hellblaue Weste und einen schwarzen Zylinder. Seine Angetraute war bis jetzt an allen drei Tagen vor Ort. Neben ihrem Göttergatten strahlt sie in einem weißen Kleid und einem riesigen Hut.

Mit von der Partie sind auch Prinz Edward (60) und seine Frau Sophie (59). Die beiden Adligen dürfen in der zweiten Kutsche hinter Charles auf das Gelände einfahren. Sie werden von David Armstrong-Jones (62), dem Earl von Snowdon, und Prinzessin Zahra Aga Khan begleitet. In den Kutschen drei und vier folgen Prinzessin Anne (73) sowie Zara (43) und Mike Tindall (45). Für den jüngsten Bruder des Königs und seine Frau ist es nicht der erste Besuch des Royal Ascot. Bereits am vorherigen Tag schauten die beiden sich das Spektakel an. Wie People berichtete, feierten sie zufälligerweise am selben Tag ihren 25. Hochzeitstag.

Prinzessin Kate (42) besuchte die traditionelle Veranstaltung noch nicht. Allerdings war sie auf der Rennstrecke von ihren Eltern vertreten worden. Michael (74) und Carole Middleton (69) hatten das Pferderennen gemeinsam mit Prinz William (41) besucht. Als die Familienmutter mit ihren hohen Hacken im Rasen festgesteckt hatte, war ihr Schwiegersohn sofort zur Stelle gewesen. Wie ein wahrer Gentleman hatte er der Geschäftsfrau seinen Arm angeboten, damit sie sicher auftreten konnte.

Getty Images Prinzessin Zahra Aga Khan und Sophie, Gräfin von Wessex, Royal Ascot 2024

Getty Images Prinz William, Carole Middleton und Michael Middleton, Royal Ascot 2024

