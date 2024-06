Sexy Bikini-Pic! Courtney Stodden präsentiert Verlobungsring

Courtney Stodden (29) ist glücklich, und daran lässt sie gerne alle teilhaben. Auf einem Foto, das sie auf Instagram teilte, fläzt sie in der Sonne und trägt dabei stolz ihren großen Verlobungsring. Sie genießt die Sonne in einem knappen schwarzen Bikini, der ihre Kurven und Tattoos in Szene setzt. Passend zum Bikini trägt sie eine runde schwarze Sonnenbrille auf der Nase. Neben dem Klunker an ihrer rechten Hand glitzert ein goldener Armreif an ihrem linken Arm. Das Bild betitelt der Reality-TV-Star: "Blind für die Liebe und bereit für den Sommer!"

Erst gestern gab sie ihre Verlobung bekannt. Aber wer ist denn der Glückliche? Filmproduzent Jared Safier konnte die ehemalige Schönheitskönigin für sich gewinnen. Mittlerweile daten sie sich schon fast ein Jahr. Jared und Courtney haben schon einen schrecklichen Schicksalsschlag hinter sich: Im vergangenen Jahr durchlief die Celebrity Big Brother-Bekanntheit eine Fehlgeburt. Sie war zehn Wochen schwanger gewesen. Das schweißte die beiden aber nur noch mehr zusammen – wie die süßen Pärchen-Pics auf Courtneys Account beweisen.

Courtney hat bereits zwei kontroverse, ernsthafte Beziehungen hinter sich. Das erste Mal, als sie geheiratet hatte, war sie erst 16 Jahre alt. Ihr damaliger Ehemann Doug Hutchinson ist 35 Jahre älter als sie. 2020 ließen sie sich offiziell scheiden. Auch ihre nächste Beziehung endete eher unglücklich, doch hier zog Courtney noch vor der Hochzeit den Schlussstrich: Ihren fünfkarätigen Diamantring, den sie von ihrem damaligen Partner Chris Sheng bekommen hatte, spülte sie kurz und knapp in der Toilette runter.

Getty Images Courtney Stodden im Januar 2024

MARK RALSTON/AFP/Getty Images Courtney Stodden und Doug Hutchison

