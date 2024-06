Sind Jude Bellingham und Laura Valk etwa gar nicht zusammen?

Jude Bellingham (20) hat einen Grund zum Feiern! Am Sonntagabend erzielte der Profifußballer das erste und letzte Tor gegen Serbien und führte so die britische Nationalmannschaft zum Sieg. Jubeln und feiern musste der Real-Madrid-Star jedoch alleine. Denn wie aufmerksamen Beobachtern auffiel, war von seiner neuen Freundin Laura Celia Valk keine Spur. Doch wo war die schöne Niederländerin? Wie zahlreiche Fotos auf ihrem Instagram-Account zeigten, genoss das "Victoria's Secret"-Model einen glamourösen Trip in Paris – etwa 451 Kilometer entfernt vom Spiel in Gelsenkirchen.

Böse Zungen behaupten nun, dass Jude und Lauras Beziehung gar nicht echt sei. Daily Mail berichtet sogar von einem PR-Stunt. Die Romanze des Models und des Fußballers soll von einer britischen Modemarke frei erfunden worden sein. Während eines Unterwäsche-Shootings in Madrid soll Laura ihren Stylisten anvertraut haben, dass sie und der Sportler sich näher gekommen seien. Von einer Beziehung war offenbar jedoch nie die Rede. Laut Angaben des Magazins hätte die britische Modemarke diese Informationen dann an die Presse weitergegeben, um bei Berichten über das neue Fußball-Paar stets erwähnt zu werden.

Den erstklassigen Sieg gegen Serbien musste Jude, trotz Abwesenheit seiner vermeintlichen Freundin, jedoch nicht ganz alleine feiern. Denn wie Fotos von Daily Mail zeigen, saß die ganze Familie des Fußballstars im Publikum. Judes Mutter Denise, sein Vater Mark und sein Bruder Jobe fieberten das ganze Spiel über für den Mittelfeldspieler mit. Offenbar sehr zur Freude von Jude, denn nach Abpfiff winkte der Real-Madrid-Star seinen Liebsten glücklich zu.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauraceliav Laura Celia Valk im August 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jude Bellingham im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Jude und Lauras Beziehung war nur ein PR-Stunt? Nein! Er hat das doch gar nicht nötig. Ja. Es klingt schon einleuchtend. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de