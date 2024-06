Hot: Jude Bellinghams Freundin modelt für Victoria's Secret!

Wow, da schaut man gerne zweimal hin! Jude Bellingham (20) und seine Freundin Laura Celia Valk stehen aktuell beide für verschiedene Unterwäsche-Kampagnen vor der Kamera. Nachdem der Profifußballer für die Modemarke Skims seine Muskeln spielen lässt, enthüllt seine Freundin nun ihr Victoria's Secret-Projekt. Auf Instagram teilt die Blondine einen Clip, in dem sie ein rosafarbenes Korsett der Marke trägt und sich in ihrem luxuriösen Zimmer in Paris am Morgen fertigmacht. "Guten Morgen aus der romantischen Stadt Paris", schreibt Laura dazu.

Berichten zufolge wollten der Real-Madrid-Kicker und die 25-Jährige ihre Beziehung erst geheim halten. Im Rahmen von Dreharbeiten soll Laura dann doch verraten, dass sie und der Sportler ein Paar sind. Jude war laut The Sun dagegen, ihr Liebe an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. Die Beauty habe wohl schon mehrere Tage bei ihm in Madrid verbracht und teilte bereits Bilder von einem schicken Abendessen in einem Madrider Lokal mit geheimnisvoller Begleitung im Netz.

Für den Sportler läuft es aber nicht nur in der Liebe gut, sondern auch mit seiner Karriere. Im vergangenen Jahr stand der 20-Jährige zur Wahl, der beste Fußballer der Welt zu werden. Der englische Nationalspieler wird zudem bei der kommenden Fußball-Europameisterschaft in Deutschland als Mittelfeldspieler im Kader stehen. Ob er da wohl vor Ort Unterstützung von seiner Flamme bekommt?

Instagram / lauraceliav Laura Celia Valk im August 2023

Getty Images Jude Bellingham, Fußballspieler

Glaubt ihr, die beiden zeigen sich während der Europameisterschaft zusammen? Ja, das würde doch perfekt passen! Nein, das glaube ich nicht. Ergebnis anzeigen



