Steile Musikkarriere: Max Giesinger kämpft mit Zweifeln!

Auch einem Max Giesinger (35) kommen mal Zweifel auf. Der Sänger ist aus der deutschen Musikwelt gar nicht mehr wegzudenken. Seit seiner Teilnahme an der allerersten Staffel von The Voice of Germany begeistert er regelmäßig mit eigenen Hits wie "80 Millionen" oder auch "Auf Das, Was Da Noch Kommt". Im Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" spricht der Musiker nun ganz offen mit Sally Özcan (35) über seine Karriere und dass er hin und wieder auch mal alles infrage stelle: "Will ich das noch? Will ich noch eine Person des öffentlichen Lebens sein oder ist es etwas, das mich hier und da sogar unglücklich macht?"

Das sei jedoch nicht das Einzige, mit dem Max hin und wieder zu kämpfen habe. "Ich lasse mich schnell demotivieren", erklärt der gebürtige Waldbronner weiter. Besonders kritische Stimmen machen ihm dabei zu schaffen. "Da würde ich mir manchmal mehr so Stabilität von mir selber wünschen", gibt er offen zu. Auch seine Gesprächspartnerin Sally kenne das Gefühl – für sie sei es aber ganz normal, dass man nicht immer perfekt sein kann: "Es kann nicht immer alles super funktionieren."

Jahrelang kämpfte Max zudem mit Bindungsangst in einer Beziehung – die habe er mittlerweile überwunden. "Ich sehe eine Beziehung nicht mehr als etwas, das mich in Ketten legt. Und ich suche auch niemanden, der perfekt ist", erklärte der Musiker laut Gala. Für sein privates Glück wünsche er sich "ein kleines Haus am See, einen Hund und zwei Kids".

Getty Images Max Giesinger, Juni 2021

Instagram / maxgiesinger Max Giesinger, Sänger

