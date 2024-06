Ungewohnt freizügig: Florian David Fitz zeigt seinen Body!

Nur selten gibt der Schauspieler Florian David Fitz (49) Einblicke in sein Privatleben! Doch auf Instagram teilt der "Doctor's Diary"-Darsteller nun einen heißen Schnappschuss aus seinem Urlaub. Gemeinsam mit seinem Hund Elmo lehnt sich Florian oberkörperfrei lässig an einen Pfahl auf einem Gipfel. Seinen Beitrag kommentiert er spaßig mit: "Auf dem Berg ohne Rucksack. Dafür mit Ranzen" und setzt den Hashtag #Papihatfrei darunter. In einem weiteren Beitrag verrät er, dass er die Zugspitze leider um "nur etwa 13 Kilometer" verpasst habe auf seinem sportlichen Soloausflug.

Seine Fans sind total begeistert von dem Foto des Schauspielers. Ein Follower schwärmt: "Und alle werden jetzt heranzoomen" und ein weiterer schreibt: "Der Mann bleibt für immer sexy, egal wie alt er wird!" Der Moderator Kai Pflaume (57) erlaubt sich einen Spaß unter dem Beitrag von Florian und witzelt: "Warum hast du den Hund Ranzen genannt?" Damit spielt er auf die Bildunterschrift des 49-Jährigen an, in der Florian seinen Bauch als "Ranzen" betitelt. Auch Schauspielkollege Elyas M'Barek (42) kommentiert die harmonischen Urlaubsgrüße mit Lachsmileys.

Sonst teilt der "100 Dinge"-Schauspieler wenig Privates mit der Öffentlichkeit. Bekannt ist, dass Florian Vater von Zwillingen ist und die ihn ganz schön auf Trab halten. In einem Interview mit Bunte verriet er zum ersten Mal von seiner Rolle als Papa: "Ich versuche es, relativ unaufgeregt anzugehen. Die Freizeit wird dünn, du machst nicht mehr viel anderes. Und das ist ja auch okay. Ich habe durch meine Eltern eine große Sicherheit erfahren, klare Regeln, aber auf der anderen Seite eine große Freiheit – das würde ich gerne auch weitergeben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Florian David Fitz im Dezember 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Florian David Fitz, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den privaten Einblick von Florian in seinen Urlaub? Sehr gut! Er sollte viel mehr mit der Öffentlichkeit teilen. Na ja, finde ich nicht so besonders... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de