"Blanke Gewalt": Tessa Bergmeier hatte traumatische Kindheit

Tessa Bergmeier (34) ist eine wahre Kämpferin. Auf Social Media widmet die einstige GNTM-Kandidatin ihrem früheren Ich rührende Zeilen und spricht offen über ihre dramatische Kindheit. "Die Stelle an deinem Kopf und das langsam nachwachsende Haar auf diesem Foto erinnern mich an die harte Zeit, in der du so viel Druck und blanke Gewalt sowohl zu Hause als auch in der Schule erlebt hast", schreibt Tessa unter das Kinderfoto auf Instagram. Mit dem Bild verbinde die TV-Bekanntheit vor allem eins: Schmerzen und Herausforderungen.

Den Beitrag widmet Tessa ihrem früheren Ich, welches sie mit ihrem Zweitnamen Leonie anspricht. "Mit nur zwölf Jahren warst du dann komplett auf dich allein gestellt und musstest ein Internat besuchen, wo du begonnen hast, dich zu verstellen, um zu überleben", formuliert die zweifache Mutter. Um den Schulalltag überstehen zu können, musste sich das junge Mädchen eine imaginäre Maske aufsetzen, um ihr wahres Selbst zu verstecken. "Nur um durch den Tag zu kommen und nicht noch mehr Gewalt zu erfahren", gibt sie preis. Sie verspreche ihrem jüngeren Ich, dass ihm niemand jemals wieder so wehtun wird. "Ich bin da für dich und ich war schon immer stolz auf dich", beendet sie ihren emotionalen Text.

Heute ist die 34-jährige Mutter von zwei kleinen Mädels: Lucy und Camila. Auch ihre älteste Tochter musste bereits im Februar dieses Jahres eine traumatische Erfahrung machen. Es fing mit kleinen Sticheleien einer Mitschülerin an und endete mit physischer Gewalt. "Sie wurde gepackt und zu Boden geschleudert. Dann haute die Täterin Lucys Kopf mehrmals gegen ein Metallgeländer", berichtete Tessa gegenüber Bild. Wenige Stunden später entschuldigte sich die Täterin dann mit einem selbstgemalten Bild bei ihrem Opfer. "Meine Tochter hat gesagt: 'Menschen sind nicht immer schlecht.' Es war ein sehr schlimmer Moment für sie, und sie wurde nicht unerheblich verletzt. Aber damit ist es erledigt für sie. Das ist für mich als Mutter natürlich ein Trost", berichtete Tessa dem gleichen Blatt.

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier als Teenager

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeiers Töchter Camila und Lucy, 2022

