"Doppeltes Glück": Schwimmerin Lilly King hat sich verlobt!

Lilly King kann sich gleich über zwei Meilensteine in ihrem Leben freuen! Die Schwimmerin qualifizierte sich vor wenigen Stunden bereits zum dritten Mal für die Olympischen Spiele, nachdem sie den zweiten Platz bei den U.S. Olympic Team Trials im 200-Meter-Brustschwimmen belegt hatte. Ihr Partner James Wells überraschte die Sportlerin anschließend gleich noch einmal und hielt um ihre Hand an! "Es war einfach großartig, dich wachsen zu sehen", leitete er seine Rede ein und fügte hinzu: "Und ich bereue keine Minute, dass ich meinen Job aufgegeben habe und durchs halbe Land gezogen bin, damit wir zusammenziehen können", bevor er auf die Knie vor seiner Liebsten ging und die Frage aller Fragen stellte, wie E! News berichtet. Der Heiratsantrag wurde sogar im Fernsehen übertragen.

Lilly konnte ihr Glück kaum fassen und fiel ihrem Partner sichtlich erfreut um den Hals, woraufhin ein inniger Kuss folgte. "Ich war wirklich verwirrt, weil Annie [Lazor] mir gesagt hat, ich solle mein Haar herunterlassen, bevor ich rausgehe, anstatt es in meine Mütze zu stecken, und ich dachte: 'Okay, klingt gut'", erzählt sie dem Magazin. Für die Schwimmerin sei ihre Qualifikation und die Verlobung gleich "doppeltes Glück".

James und Lilly haben sich im Lucas Oil Stadium in Indiana verlobt – aus einem ganz bestimmten Grund! Der Verlobte der Schwimmerin erzählt, beide haben an der Universität des US-Bundesstaates studiert und zudem ist Indiana auch noch Lillys Geburtsort. Die Sportlerin hat sich neben der Disziplin 200-Meter-Brustschwimmen auch noch in der Kategorie 100-Meter-Brustschwimmen für Olympia 2024 qualifiziert. Bereits in den Jahren 2016 und 2020 nahm sie an dem Sport-Event teil und holte dabei insgesamt zwei Gold-, zwei Silber- und eine Bronzemedaille.

Getty Images Lilly King im November 2022

Getty Images Lilly King, US-Sportlerin

