Wird Céline Dion bei den Olympischen Spielen live performen?

Wird Céline Dion (56) etwa bald wieder auf der Bühne stehen? Wie Daily Mail berichtet, soll die Sängerin gemeinsam mit einem anderen, nicht namentlich erwähnten Künstler die Olympischen Spiele 2024 im Juli in Paris eröffnen. Angeblich soll der französische Präsident Emmanuel Macron die Stars selbst ausgewählt und ihnen eine Gage von ca. 2,7 Millionen Euro, die aus der Staatskasse bezahlt wird, angeboten haben. Dieses Gerücht dementierte der Élysée-Palast jedoch bereits. Zu den Gerüchten um Célines Performance äußerte sich bisher noch niemand von den Verantwortlichen.

Célines letzter Live-Auftritt liegt bereits einige Jahre zurück. Nachdem bei der "My Heart Will Go On"-Interpretin die unheilbare Nervenkrankheit Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert worden war, sagte Céline alle geplanten Konzerte ab. In einem Trailer für ihre kommende Dokumentation "I Am: Céline Dion" macht die Musikerin deutlich, wie sehr es sie belastet, nicht mehr auf der Bühne stehen zu können. "Es ist hart, eine Show abzusagen. [...] Ich vermisse es so sehr. Die Leute, ich vermisse sie", erklärt sie unter Tränen.

Bei dem Stiff-Person-Syndrom kommt es zu einer Steifheit der Muskulatur, die oft schmerzhafte Krämpfe auslöst. Hauptsächlich sind dabei der Rumpf und die Beine betroffen. Oftmals können die Krämpfe zu Gangstörungen, Fehlhaltungen und Skelettdeformitäten führen. "Leider beeinträchtigen diese Krämpfe jeden Aspekt meines täglichen Lebens, was manchmal zu Schwierigkeiten beim Gehen führt und mir nicht erlaubt, meine Stimmbänder zu benutzen, um wie gewohnt zu singen", erklärte Céline ihren Fans in einem Instagram-Video.

Getty Images Céline Dion, Sängerin

