Eddie Murphy posiert gemeinsam mit Familie auf Filmpremiere

Vor wenigen Tagen feierte der Film "Beverly Hills Cop: Axel F" Weltpremiere. Hauptdarsteller Eddie Murphy (63) erschien gemeinsam mit seinen Töchtern Bria (34) , Shayne Audra und Bella sowie seiner Verlobten Paige Butcher (45) auf dem Event. Lächelnd posierten die sechs für die anwesenden Fotografen. Während Eddie ein lässiges Outfit, bestehend aus einer schwarzen Hose, einem dunklen Shirt und einer farblich passenden Jacke, trug, begeisterten die Damen in schicken Kleidern. Vor allem Paige war in ihrer roten Robe ein absoluter Hingucker.

Auch Eddies Co-Star Martin Lawrence (59) erschien auf der Premiere. Sichtlich gut gelaunt alberten Eddie und sein Kollege auf dem roten Teppich herum, schossen Fotos mit den Fans und gaben Interviews. In Sachen Coolness stand Martin seinem Filmkollegen in nichts nach: Er posierte in einer schicken Lederjacke und einer Pilotensonnenbrille auf der Nasenspitze. Außerdem ließ sich der Schauspieler gemeinsam mit seiner Ex-Frau Shamicka Gibbs ablichten. Trotz ihres Ehe-Aus im Jahr 2012 scheinen sich die beiden nach wie vor gut zu verstehen.

Bereits seit einiger Zeit warten die Fans auf den neuen "Beverly Hills Cop"-Film. Der erste Teil der beliebten Filmreihe kam 1984 in die Kinos. Drei Jahre später folgte Teil zwei. 1994 erschien der dritte und vorerst letzte Film über den Polizisten Axel Foley. Im vergangenen Jahr verkündete der Streaminganbieter Netflix in einem Trailer, dass nach 20 Jahren ein vierter Teil in diesem Sommer erscheinen wird.

Getty Images Eddie Murphy und Martin Lawrence, bei der "Beverly Hills Cop: Axel F"-Premiere

Getty Images Martin Lawrence und Shamicka Gibbs auf der Premiere von "Beverly Hills Cop: Axel F", 2024

