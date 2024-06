EM-Rivalen: Prinz William besucht mit dänischen Royals Spiel

Da war wohl noch alles Friede, Freude, Eierkuchen! Aktuell entfesselt die EM 2024 in ganz Europa das Fußballfieber – und das macht auch vor den Royals nicht halt. Für das Match am Donnerstag, bei dem England und Dänemark aufeinandertrafen, reiste sogar Prinz William (42) nach Deutschland, um sein Land anzufeuern. Dort traf er allerdings auch auf König Frederik X. (56)! Große Rivalität scheint bei den beiden aber nicht zu herrschen – für ein Instagram-Foto posieren der dänische Monarch und der britische Thronfolger mit einem breiten Lächeln im Stadion in Frankfurt. In ihrer Mitte befindet sich dabei Frederiks Tochter Prinzessin Josephine (13). "Lasst das beste Team gewinnen", lautet es in der Bildunterschrift. Auch nach dem Spiel dürfte kein böses Blut zwischen William und Frederik fließen – es endete in einem Unentschieden.

Obwohl auch Williams ältester Sohn Prinz George (10) ein großer Fußballfan ist, reiste William für die EM allein nach Frankfurt. Der Lieblingsverein des Vater-Sohn-Duos ist Aston Villa. Um die Mannschaft anzufeuern, besuchen die beiden auch regelmäßig Spiele. Auch Prinzessin Charlotte scheint die Leidenschaft von ihrem Papa geerbt zu haben. Im vergangenen Jahr begleitete sie den 42-Jährigen zum WM-Finale der Frauen.

In Deutschland gibt es bei der aktuellen EM nicht nur aufgrund des hohen royalen Besuches viel zu jubeln – die DFB-Elf sahnt ordentlich Tore ab! Während die deutsche Nationalmannschaft im Auftaktspiel gegen Schottland mit einem 5:1 gewonnen hatte, endete das Match gegen Ungarn mit einem 2:0. Damit sicherte sich Deutschland bereits einen Platz im Achtelfinale!

Instagram / detdanskekongehus König Frederik und Prinzessin Josephine in Frankfurt

Getty Images Prinz George und Prinz William beim Krönungskonzert in Windsor im Mai 2023

