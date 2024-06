Für 500 Euro: Taylor Swift erstaunt mit XXL-Döner-Bestellung

Mit ihrer "The Eras"-Tour begeistert Taylor Swift (34) Abend für Abend ihre Fans. Doch zwischen all der harten Arbeit auf der Bühne muss sich selbst die "Cruel Summer"-Interpretin so ab und an eine Pause gönnen – und diese offenbar am liebsten mit einem ganz bestimmten Snack. Wie The Sun berichtet, habe die Musikerin bei ihrem letzten Stopp in London eine Großbestellung bei einem ihrer Lieblingsimbisse aufgegeben. Ganze 45 Döner für insgesamt 450 Pfund (etwa 531 Euro) soll das Geschäft für die Sängerin und ihr Team zubereitet haben. Eine Quelle will sogar wissen, was TayTay am liebsten auf ihren Kebab isst: "[Sie] fügt eine Knoblauchsoße und viel Salat hinzu."

Es ist nicht das erste Mal, dass die 34-Jährige dem Imbiss zu Ruhm verhilft. Bereits in der Vergangenheit wurde sie mit ihrem damaligen Freund Joe Alwyn (33), der gebürtiger Engländer ist, gemeinsam dort erwischt. Und damit nicht genug. Denn das Lokal schaffte es sogar einst in eins ihrer Musikvideos. Demnach verschlug es Taylor für einen Teil des Clips von "End Game" gemeinsam mit Ed Sheeran (33) in das unscheinbare Geschäft. Wie die britische Boulevardzeitung weiter berichtet, habe sich "Kentish Delight" seither zu einem echten Fan-Hotspot entwickelt. Deswegen soll der Laden zu Ehren seines wohl berühmtesten Stammgastes inzwischen auch eine Hommage in Form eines Fotos innerhalb seiner vier Wände aufgestellt haben.

Wenn Taylor nicht gerade mit ihren kulinarischen Gelüsten von sich reden macht, dann steht vor allem eins im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses: ihre Beziehung zu Footballstar Travis Kelce. Dass die beiden aufgrund ihrer vollen Terminkalender jedoch oftmals nur wenig Zeit füreinander zu haben scheinen, soll ihnen nur wenig ausmachen. "Travis und Taylor sorgen dafür, dass die derzeitige Fernbeziehung nicht sehr lange andauert", meinte eine Quelle gegenüber InTouch zu wissen und fügte hinzu: "Sie verschieben beide ihre Zeitpläne, wenn es möglich ist, und versuchen, sich so viel Zeit wie möglich zu nehmen, um sich gegenseitig zu sehen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ed Sheeran und Taylor Swift im November 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Footballer Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Überraschen euch Taylors kulinarischen Gelüste? Nee, absolut nicht. Ja, ehrlicherweise schon ein bisschen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de