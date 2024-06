Hart im Nehmen: Priyanka Chopra zeigt ihre Stuntverletzung!

Priyanka Chopra (41) ist eine richtige Draufgängerin! Das beweist die "Quantico"-Darstellerin in ihrer neuesten Instagram-Story. Wo die meisten ihrer Schauspielkollegen durch einen ausgebildeten Stuntman ersetzt werden, scheint die Frau von Nick Jonas (31) selbst Hand anzulegen. Sie postet ein Bild, das einen langen Kratzer an ihrem Hals zeigt. "Oh, die beruflichen Gefahren bei meinen Jobs", schreibt Priyanka zu dem Schnappschuss ihrer Verletzung. Die angefügten Hashtags lassen auf die Herkunft ihrer "neuesten Errungenschaft" schließen: Der Schnitt stammt allem Anschein nach von einem Stunt während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "The Bluff".

Die einstige Bollywood-Bekanntheit ist aktuell für die Produktion des Streifens in Australien. Priyanka schlüpft dafür in die Rolle einer ehemaligen Piratin, die es sich zur Aufgabe macht, ihre Familie vor ihrer bösen Vergangenheit zu beschützen. Die Regisseure des Dramas sind keine Geringeren als das Geschwister-Duo Joe (52) und Anthony Russo (54). Die beiden Filmemacher sind vor allem für ihre Mitarbeit an einigen Produktionen aus dem Marvel-Universum bekannt. Neben Priyanka werden die beiden "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht"-Darsteller Ismael Cruz Córdova und Karl Urban in den Hauptrollen zu sehen sein. Ein Release-Datum von "The Bluff" ist bisher noch nicht bekannt.

Neben ihrer Karriere als Schauspielerin ist die 41-Jährige auch eine stolze Mama. Gemeinsam mit Ehemann Nick durfte Priyanka 2022 Töchterchen Malti Marie begrüßen, die per Leihmutterschaft auf die Welt gekommen ist. Hin und wieder teilt Priyanka private Einblicke mit ihren Fans auf der Social-Media-Plattform. Anfang Juni postete die "Love Again"-Darstellerin Bilder ihrer Tochter, die ihrer Mama als Ehrengast am Set von "The Bluff" Gesellschaft leistete. Die Fotos zeigen die kleine Malti, wie sie in der Maske ihrer Mutter mit einem Mannequin-Kopf spielt und Knoten mit einem großen Seil übt.

Anzeige Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopras Stuntverletzung beim Dreh von "The Bluff"

Anzeige Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas auf der Met Gala 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch auf Priyankas neuen Film? Ja! Ich will den Film unbedingt sehen. Nee. Das ist nicht so mein Thema. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de