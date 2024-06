"Hawaii Five-0"-Schauspieler Taylor Wily ist gestorben (†56)

Jahrelang stand Taylor Wily für die Kultserie "Hawaii Five-0" vor der Kamera. In der beliebten TV-Show spielte er den Informanten Kamekona Tupuola. Auch als Darsteller der Fernsehserie "Magnum P.I." spielte er sich in zahlreiche Fan-Herzen. KITV News verkündet nun jedoch traurige Nachrichten: Der auf Hawaii geborene Star verstarb am Donnerstag im Alter von nur 56 Jahren. Woran der US-amerikanische Schauspieler starb, ist bisher jedoch noch nicht bekannt. Der ehemalige Mixed-Martial-Arts-Kämpfer hinterlässt seine Frau Halona und seine beiden Kinder.

Taylors Familie trauert um den "sanften Riesen", wie er zu Lebzeiten liebevoll genannt wurde. Seine Nichte Latoya Levaiosina widmet ihrem verstorbenen Onkel einen rührenden Beitrag. "Es fühlt sich immer noch wie ein schlechter Traum an. Unko Big Tee, wir lieben dich für immer", schrieb sie auf Facebook. Nicht nur seine Familie befindet sich in tiefer Trauer. Auch sein ehemaliger Co-Star Peter M. Lenkov zollt seinem verstorbenen Kollegen Tribut. Auf Instagram richtet der Filmproduzent emotionale Worte an seinen Freund: "Ich bin am Boden zerstört. Untröstlich. Ich werde später mehr posten. Im Moment ist es einfach zu schwer."

Taylor lebte ein bewegtes Leben. Mit 17 Jahren zog der Kampfsportler nach Japan, wo er mit dem Sumo-Ringen begann. Sein Lehrer war der berühmte Sumo-Ringer Takamiyama Daigoro. Im Jahr 1993 nahm er an der ersten Kampfveranstaltung der Ultimate Fighting Championship teil, wo er im Viertelfinale Gerard Gordeau unterlag. Nach seiner Zeit als Kämpfer wechselte Taylor zur Schauspielerei. Seit dem Jahr 2010 war er fester Bestandteil der beliebten Krimiserie "Hawaii Five-0".

