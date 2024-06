Mickie Krause hatte große Startschwierigkeiten am Ballermann

Auch ein Mickie Krause (54) hatte Startschwierigkeiten. Mittlerweile ist der Partysänger gar nicht mehr vom Ballermann wegzudenken – doch von heute auf morgen wurde der Musiker nicht berühmt. "Meine Eltern haben immer gesagt, bleib doch in deinem Erzieherjob, da weißt du, was du hast, du musst an deine Rente denken", entsinnt sich Mickie im Interview mit RTL. Bis Mai 1999 habe der Sänger Probleme damit gehabt, "den Laden vollzukriegen". Dabei sei es bereits ganz schön brenzlig für ihn geworden: "Und es hieß wirklich am 26. Mai: Krause, wenn das jetzt nichts mehr wird, müssen wir uns leider trennen."

Doch dann bekam Mickie mit seinem Hit "Zehn nackte Friseusen" noch einmal die Kurve. "In der Woche darauf waren zweieinhalbtausend Leute im Riu Palace. Gott sei Dank, die Friseusen haben mich gerettet", freut sich der Entertainer – und plötzlich sei ihm die Bude eingerannt worden. "Ich weiß noch, wie ich damals im Bierkönig war, 4.000 bis 5.000 Leute und zum Teil wurde diese Nummer dreimal in der Stunde gespielt, weil die Leute immer wieder die Friseusen hören wollten, und da wusste ich: Jetzt habe ich hier meinen festen Platz", erinnert sich der 53-Jährige weiter.

Vor knapp zwei Jahren landete Mickie allerdings mit weniger erfreulichen Nachrichten in den Schlagzeilen: Bei ihm wurde Blasenkrebs diagnostiziert. Mittlerweile ist der Schlagerstar aber tumorfrei – dennoch nimmt er einiges aus dieser Zeit mit. "Ich bin insgesamt dankbarer und nicht mehr ganz so jobgeil, wie es vorher der Fall war", äußerte sich Mickie im vergangenen Jahr gegenüber RTL.

Mickie Krause, Partysänger

Mickie Krause, Entertainer

