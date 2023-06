25 Jahre Malle: So nahm Mickie Krauses Karriere ihren Lauf

Mickie Krause (52) hat einen beruflichen Meilenstein erreicht! Der Entertainer ist für Partyhits wie "Zehn nackte Friseusen", "Biste braun, kriegste Fraun" oder "Geh mal Bier hol'n" bekannt. Diese gibt er auch immer wieder bei seinen zahlreichen Auftritten zum Besten – allein im vergangenen Jahr stand er über 200 Mal auf der Bühne. Heute vor genau 25 Jahren hatte er seinen ersten Auftritt auf der Partyinsel Mallorca. Wie begann seine Karriere damals?

"Heute vor 25 Jahren hatte ich meinen ersten Auftritt auf Mallorca – 3. Juni 1998 Riu Palace. Da war die Partywelt noch in Ordnung", schrieb der 52-Jährige zu einem Foto seines ersten Malle-Acts auf Instagram. Im Interview mit Bild verriet er, dass er bereits 1985 eine eigene Band hatte. "1986 hatte ich auch in der Schulband gesungen", fügte er hinzu. Dass er auf die Bühne gehört, habe er aber erst bei einem Talentwettbewerb in Rheine gemerkt, als er als Letztes startete, aber am Ende "den Laden auf Links" drehen konnte. "Mitte der 90er-Jahre habe ich bereits semi-professionell Musik gemacht. Freitags und samstags sind wir in Diskotheken aufgetreten, haben Comedyshows gemacht", erinnerte sich der "Eine Woche wach"-Interpret. Später kamen Shows in Diskotheken, Festzelten und Schützenfesten: "Damit bin ich im Grunde zur Party-Musik gekommen."

In den Jahren 1996 und 1997 war Mickie, der bürgerlich Michael Engels heißt, Mitglied in einer Schlagerband. In dieser Zeit bekam er auch seinen ersten Plattenvertrag: "Die Plattenfirma hatte einen guten Draht zum Riu Palace auf Mallorca. Dann hieß es auf einmal: 'Wir wollen eine Schlager-Party im Riu Palace machen'. Und so bin ich auf Mallorca gelandet." Die ersten Jahre auf der Baleareninsel seien die aufregendsten gewesen. "Man durfte da arbeiten, wo andere Urlaub machen", schwärmte der gebürtige Nordrhein-Westfale. Heute – 25 Jahre später und nach einem harten Krebskampf – möchte er die Zahl seiner Shows jedoch zurückschrauben.

ActionPress Mickie Krause im Mai 2023 im Megapark auf Mallorca

Getty Images Mickie Krause, Schlagersänger

ActionPress Mickie Krause, Entertainer

