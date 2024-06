Nach Kannibalismusvorwürfen: Armie Hammer plant Comeback

Armie Hammer (37) möchte es allen beweisen! Der "Call Me By Your Name"-Star sah sich in den vergangenen Jahren mit heftigen Anschuldigungen konfrontiert: Ihm wurde von mehreren Frauen Vergewaltigung und Missbrauch vorgeworfen – auch Kannibalismus stand im Raum. Seither pausierte seine Schauspielkarriere. Doch laut einer Quelle wolle sich Armie nicht länger zurückziehen, sondern sei inzwischen bereit, wieder als Hollywood-Schauspieler durchzustarten. "Er will sich beweisen und seine Glaubwürdigkeit zurückgewinnen, indem er sich seinen Weg zurück nach Hollywood erkämpft", erklärt der Insider gegenüber People.

Neben dem Ziel, an Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen, beruhe seine Ambition auf ein Comeback auf einem weiteren Grund. Wie der Informant weiter berichtet, wolle Armie nach außen hin nicht den Eindruck erwecken, sich auf dem Geld seiner sehr wohlhabenden Familie auszuruhen: "Er möchte nicht als jemand gesehen werden, der Gefälligkeiten annimmt." Das bestätigt auch eine weitere Quelle und fügt hinzu: "Er hat sich nicht auf das Geld seiner Familie verlassen oder darauf, was die Leute von ihm halten, bloß weil er ein 'Hammer' ist."

2021 wurden die Vorwürfe gegen Armie erstmals laut. Damals hatten sich mehrere Frauen mit schweren Anschuldigungen an die Öffentlichkeit gewandt. Eine von ihnen behauptete sogar, dass er Kannibalismus-Fantasien mit ihr gehabt habe. "Er sagte zu mir, er wolle meine Rippe brechen, grillen und essen", berichtete Armies Ex Courtney Vucekovich gegenüber Page Six. Die Beauty habe sich daraufhin sogar in Therapie begeben müssen, um ihr Trauma zu verarbeiten.

