Nach seiner Verhaftung: Travis Scott verkauft Mugshot-Merch

Travis Scott (33) wurde am Donnerstag von der Polizei in Miami aufgrund von Trunkenheit und Hausfriedensbruch verhaftet. Das Fahndungsfoto, das in diesem Zuge von dem Rapper geschossen wurde, verwendet dieser jetzt jedoch für eine eher ungewöhnliche Aktion. Den Mugshot lässt er auf T-Shirts drucken und bietet das "Free The Rage Tee" für umgerechnet rund 32 Euro auf seiner Website an. Statt seines ernsten Blickes ziert das Gesicht des "Sicko Mode"-Interpreten auf den Shirts jedoch ein breites Lächeln. Darunter stehen die Worte "Das ist Miami", die er laut offiziellem Polizeibericht nach der Verhaftung zu den Beamten gesagt hatte.

Die Verkaufserlöse sollen nicht ausschließlich in Travis' Taschen wandern. Auf der offiziellen Website des Rappers heißt es, dass ein Teil der Einnahmen an die "Cactus Jack Foundation" gehen soll. Die gemeinnützige Organisation hat sich zum Ziel gemacht, "das Leben von Jugendlichen zu stärken und zu bereichern, indem sie ihnen Zugang zu Bildung und kreativen Ressourcen verschafft, um langfristigen Erfolg zu gewährleisten", wie es auf der Homepage der Stiftung heißt.

Mittlerweile soll der Rapper wieder auf freiem Fuß sein. Bilder, die von TMZ veröffentlicht wurden, zeigen, wie Travis in einen Privatjet steigt. Neben einer Person, die das Gepäck des 33-Jährigen trägt, sind auf den Fotos keine weiteren Menschen zu erkennen – geschweige denn Polizisten. Laut Informationen des Nachrichtenportals sei der Flieger gegen zwei Uhr nachmittags (Ortszeit) in die Luft gestiegen.

Getty Images Travis Scott, Rapper

Getty Images Travis Scott, Sänger

