Romantischer Urlaub: Leni Klum turtelt mit ihrem Freund Aris

Leni Klum (20) genießt mit ihrem Freund Aris Rachevsky die gemeinsame Zeit im Familienurlaub. Auf Sardinien zeigt die Tochter von Heidi Klum (51) ihre Zuneigung zu ihrem Aris, wie man auf Bildern sieht, die Daily Mail vorliegen. Im Wasser umarmen die zwei sich liebevoll – sie strahlen über das ganze Gesicht. Dabei begeistert das Model stilsicher in einem knappen Bikini und einer schwarzen Sonnenbrille, während ihr Freund eine blaue Badehose trägt. Die beiden zeigen sich total verliebt am Strand!

Das verliebte Paar verbringt in den vergangenen Tagen viel Zeit zusammen. Beim EM-Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft in München saßen Leni und ihr Freund zuletzt mit Modelmama Heidi Klum im Publikum und feuerten die Fußballstars an. Dabei waren sie ganz besonders mit den Farben der Deutschlandflagge im Gesicht geschminkt. Auf Instagram teilte sie einen süßen Schnappschuss, wie sie einen Bierkrug in der Hand hält und von ihrem Freund im Arm gehalten wird.

Die 20-Jährige und Aris gehen seit 2019 gemeinsam durchs Leben. Zu ihrem vierten Jahrestag teilte Leni eine süße Liebesbotschaft auf Instagram. "Alles Gute zum vierten Jahrestag an meine schlafende Schönheit", witzelte Leni und fügte hinzu: "Ich liebe dich." Auf den dazugehörigen Schnappschüssen sieht man den Amerikaner, wie er ein Nickerchen hält.

Instagram / leniklum Leni Klum und Aris Rachevsky im Juni 2024

Getty Images Leni Klum, 2024

