So rührend erinnert Jane Fonda an Donald Sutherland (†88)

Die Nachricht über den Tod von Donald Sutherland (88) erschüttert die einstigen Kollegen des Hollywood-Schauspielers – so auch Jane Fonda (86). Die beiden Hollywood-Größen spielten in den 70er-Jahren in dem berühmten Psychothriller "Klute" Seite an Seite. Auf Instagram teilt Jane ein Foto von Donald aus dieser Zeit und widmet dem verstorbenen Schauspieler emotionale Zeilen: "Ich bin fassungslos über die Nachricht, dass Donald Sutherland gestorben ist. Er war mein faszinierender Co-Star in 'Klute' und wir haben es geliebt, zusammenzuarbeiten."

Wie die "Barbarella"-Schauspielerin im Weiteren beschreibt, zeige das Foto Donald gemeinsam mit Jane und dem Regisseur Alan Pakula am Set ihres gemeinsamen Streifens. In dieser Zeit haben die Hollywoodstars ziemlich prägende Erfahrungen miteinander gesammelt: "Donald war ein brillanter Schauspieler und ein facettenreicher Mann, der so einige Erlebnisse mit mir teilte, wie zum Beispiel die FTA-Show, eine Anti-Vietnamkriegstournee, die 1971 [...] auf Hawaii, Okinawa, den Philippinen und in Japan aufgeführt wurde." Donalds Ableben habe Jane zutiefst getroffen.

Die Jahre vor seinem Tod hatte sich der Schauspieler weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seinen letzten medienwirksamen Auftritt hatte Donald im Zuge der Critics' Choice Awards im März 2021. Dieser war jedoch nur virtuell: Aufgrund der COVID-19-Pandemie schalteten sich die Promis in dem Jahr nur aus der Ferne zur Preisverleihung hinzu. In seinen eigenen vier Wänden hatte er so schließlich den Preis für den besten Nebendarsteller in seiner Rolle in "The Undoing" entgegengenommen.

Starpix / picturedesk.com / A. Tuma / ActionPress Jane Fonda, Februar 2023

Getty Images Donald Sutherland, Schauspieler

