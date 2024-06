Das war Donald Sutherlands letzter öffentlicher Auftritt

Am Donnerstag machten traurige Nachrichten die Runde: Der "Tribute von Panem"-Schauspieler Donald Sutherland (88) ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Bereits einige Jahre vor seinem Tod zog sich Donald nach und nach aus dem Rampenlicht zurück. Zuletzt zeigte er sich im Zuge der Critics' Choice Awards im März 2021 in der Öffentlichkeit. Allerdings wurde die Preisverleihung angesichts der COVID-19-Pandemie aus der Ferne ausgetragen – jeder Schauspieler schaltete sich von zu Hause aus zu.

Ungeachtet dieser Tatsache warf sich der Schauspieler für das Event in Schale. Feierlich, in einem schwarzen Smoking mit Fliege, nahm der Kanadier schließlich den Preis für den besten Nebendarsteller in seiner Rolle in "The Undoing" virtuell entgegen. Vor dieser Veranstaltung war Donald zuletzt im Oktober 2019 abgelichtet worden. Damals hatte der Filmstar eine Masterclass beim Festival Lumière in Lyon gegeben.

Die Nachricht über den Tod des Hollywood-Schauspielers wurde am Donnerstag von seinem Sohn Kiefer Sutherland (57) im Netz bestätigt. Auf X schrieb der Schauspieler: "Schweren Herzens teile ich Ihnen mit, dass mein Vater, Donald Sutherland, verstorben ist. Ich persönlich halte ihn für einen der wichtigsten Schauspieler in der Geschichte des Films. [...] Er liebte, was er tat, und tat, was er liebte, und mehr kann man sich nicht wünschen." Den emotionalen Worten fügte er ein altes Schwarz-Weiß-Foto an, das Kiefer im Kindesalter mit seinem geliebten Vater zeigt.

Donald Sutherland, September 2019

Donald und Kiefer Sutherland

