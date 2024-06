Travis Kelce trägt "Fearless"-Freundschaftsarmband in Cannes

Es ist eine Tradition von Taylor Swifts (34) Fans, die Travis Kelce (34) erneut übernimmt. Der Kansas-City-Chiefs-Spieler flog am Donnerstag wegen eines Auftritts beim Cannes Lions Festival nach Frankreich. Während eines Spaziergangs zwischen den Veranstaltungen fiel ein Detail an Travis besonders auf: Er trug zwei sogenannte Freundschaftsarmbänder, ein Markenzeichen seiner Freundin! Auf einem davon stand der Name einer ihrer Songs vom gleichnamigen Album "Fearless", und auf dem zweiten "Cannes" – vermutlich um das Festival zu feiern. Wie People berichtet, hatte er diese von einem Fan vor Ort bekommen.

Begleitet wurde der 34-Jährige von seinem Bruder Jason Kelce (36) und dessen Frau Kylie (32), da die Geschwister im Namen ihres Podcasts "New Heights" an dem Festival teilnahmen. Bei einer Diskussionsrunde wurde auch Travis' berühmte Freundin mal wieder zum Thema, denn sie sprachen über die neue Zielgruppe – Taylors Fans –, die die Romanze der Sängerin und des Footballspielers dem NFL-Podcast brachte. Jason erklärte, dass es ihm Spaß gemacht habe, zu sehen, wie die verschiedenen Fangemeinden zusammenkamen und er seine neuen Zuhörer begrüße. "Ich habe drei kleine Mädchen. In gewisser Weise hat die Show und alles, was im letzten Jahr passiert ist, dazu beigetragen, dass sich Mädchen für einen Sport interessieren, für den es vorher nicht so viel Interesse gab", führte er weiter aus.

Auf dem Festival war die berühmte Musikerin aber nicht anwesend. Taylor ist nämlich voll und ganz mit ihrer "The Eras"-Tour beschäftigt, mit der sie sich gerade in Großbritannien befindet. Dass sie und Travis derzeit eine Fernbeziehung führen müssen, macht den beiden aber nichts aus – laut einem Insider tun sie alles dafür, dass die räumliche Trennung nicht sehr lange andauert. "Sie verschieben beide ihre Zeitpläne, wenn es möglich ist, und versuchen, sich so viel Zeit wie möglich zu nehmen, um sich gegenseitig zu sehen, ebenso wie die Familien und Freunde des anderen", erklärte die Quelle gegenüber InTouch.

Anzeige Anzeige

Newspress / BACKGRID Kylie und Jason Kelce beim Cannes Lions Festival im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Travis die Tradition von Taylors Fans übernimmt? Total süß! Es ist schön, wie sehr er hinter ihr steht. Na ja, ich finde es etwas kitschig... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de