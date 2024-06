Wegen After-Baby-Body: Serena Williams lernt Selbstfürsorge!

Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter ist Serena Williams (42) unzufrieden mit ihrem Körper und macht daraus kein Geheimnis. Auf dem Weg, sich wieder in ihrer eigenen Haut wohlzufühlen, nimmt die ehemalige Tennisspielerin ihre Fans in den sozialen Medien mit und gibt ihnen Updates. So auch jetzt: In einem Video auf Instagram zeigt sie sich während einer Spa-Behandlung, die gegen die Narben auf dem Bauch wirken soll. "Die Ergebnisse sind erstaunlich. Ich kann sehen, wie sich meine Haut wieder normalisiert und wie mein Selbstvertrauen zurückkehrt", schreibt Serena und fügt hinzu: "Mein Körper wird nie mehr derselbe sein, aber das werde ich auch nicht, denn ich habe zwei wunderbare Kinder in meinem Leben."

Die Behandlung sei für die 42-Jährige ein Schritt der Selbstfürsorge – ein Thema, mit dem sie immer gekämpft habe. "Ich habe endlich damit begonnen, mir eine Stunde [während des Mittagsschlafs] von meinen Kindern und der Arbeit freizunehmen, um etwas für mich zu tun", verrät sie unter ihrem Beitrag. Serena habe immer ein schlechtes Gewissen, ihre Kids allein zu lassen, doch daran müsse sie etwas ändern. "Ich muss auch daran denken, dass ich mich um mich selbst kümmere, damit ich mich besser um sie kümmern kann", führt sie weiter aus. Ihre Geburtsnarben werde sie immer lieben, aber ihre Freundinnen haben ihr gezeigt, dass es in Ordnung ist, Zeit in sich selbst zu investieren.

In den vergangenen Wochen teilte Serena immer mal wieder im Netz, wie ihre Reise zurück zu einem guten Körpergefühl läuft. So postete sie beispielsweise einen Clip, in dem sie einen alten Rock anprobierte. "Okay, ich habe wirklich hart trainiert! Lasst uns mal sehen, was mit meinem Jeansrock passiert. Passe ich schon wieder rein? Probieren wir es aus", betitelte sie den Post. So ganz klappen wollte es mit dem Kleidungsstück aber nicht. "Wir kommen langsam ran", bewertete sie ihren Fortschritt in der Aufnahme und ergänzte mit einem Zwinkern: "Ich will einfach nur weinen. Mache ich aber nicht. Ich werde einfach aufhören, all diese Snacks zu essen."

Instagram / serenawilliams Serena Williams während einer Spa-Behandlung, Juni 2024

Instagram / serenawilliams Serena Williams im Mai 2024

