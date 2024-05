Serena Williams stresst sich nicht wegen After-Baby-Body!

Ehrliche Einblicke von Profisportlerin Serena Williams (42). Die ehemalige Tennisspielerin teilt auf Instagram einen Clip, in dem sie einen Rock anprobiert. Rund neun Monate nach der Geburt ihrer Tochter ist der Körper der Sportliebhaberin noch nicht wieder in der alten Form. "Okay, ich habe wirklich hart trainiert! Lasst uns mal sehen, was mit meinem Jeansrock passiert. Passe ich schon wieder rein? Probieren wir es aus", kommentiert sie ihr Video. Anschließend nimmt sie ihre Fans mit dem humorvollen Clip auf ihre Anprobe mit. "Wir kommen langsam ran", bewertet sie ihren Fortschritt. Ganz hinein passt sie in den Rock aber letztlich nicht. "Ich will einfach nur weinen. Mache ich aber nicht. Ich werde einfach aufhören, all diese Snacks zu essen", schließt sie mit einem Zwinkern, was andeutet, dass sie dabei vielleicht nicht allzu streng mit sich ist.

Kollegen und Freunde feiern den Tennisstar für seine Offenheit. "Danke, dass du das geteilt hast. [Die Rückbildung] ist ein anhaltender Prozess auch für Weltklasse-Athleten. Das macht dich noch umwerfender und authentischer", schreibt Schauspielerin Octavia Spencer (52). "Ich liebe dich so sehr, ich gehe gerade auch durch die Rückbildungsphase und das bedeutet mir die Welt. Danke, danke, danke", hält ein User enthusiastisch fest. "Es ist beruhigend zu sehen, dass auch großartige Personen wie du mit solchen Problemen kämpfen. Du schaffst das. Und du siehst bezaubernd in jeder Größe aus", lobt ein weiterer Social-Media-Nutzer.

Serena stand jahrelang als eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen auf dem Platz – Gewichtsschwankungen sind aber auch für sie völlig normal. Im September 2022 bestritt sie ihr letztes Match. In einem Interview mit BYRDIE verriet sie den Grund: "Etwas hinter mir zu lassen, in dem ich immer noch so gut war, war eine unglaublich schwierige Entscheidung. Aber ich wollte gerne noch ein weiteres Kind haben, also musste ich es durchziehen." Die Unternehmerin ist seit 2017 mit Alexis Ohanian (41) verheiratet. Das Paar begrüßte im September 2017 seine erste Tochter Alexis Olympia Ohanian Jr. (6) auf der Welt. Seit August 2023 sind sie mit der Geburt von Töchterchen Adira River Ohanian zweifache Eltern.

Serena Williams probiert einen Rock auf

Serena Williams Töchter Olympia und Adira, März 2024

