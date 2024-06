Diesen wichtigen Tipp erhielt Nele Ludowig von Mama Frauke

Frauke Ludowig (60) gehört zu den bekanntesten TV-Gesichtern in Deutschland. Seit einiger Zeit steht auch eine weitere Ludowig in der Öffentlichkeit. Die Rede ist von Fraukes Tochter Nele. Die 20-Jährige versucht sich unter anderem als Model und Moderatorin. Von ihrer erfahrenen Mutter konnte Nele vor allem einen wichtigen Tipp für die Medienbranche mitnehmen. "Mama meinte von Anfang an: 'Sei du selbst.' Das hat sie seit dem ersten Mal immer wieder zu mir gesagt", erklärt die junge Studentin im Interview mit Promiflash.

Doch auch Frauke nimmt gerne den einen oder anderen Ratschlag von ihrer Tochter an. "Ich glaube, das geht beidseitig, also wir fragen einander: 'Wie findest du das Kleid? Wie sehe ich aus?' Ja, ich glaube, es ist eine sehr harmonische, homogene Verbindung", fügt die 60-Jährige hinzu. Wie nah sich Nele und Frauke stehen, machten sie bereits in der Vergangenheit vermehrt deutlich. "Wenn Nele zu Hause ist, dann machen wir sogar fast alles zusammen", verriet Frauke in einem früheren Gespräch mit Promiflash.

Frauke scheint für Nele ein großes Vorbild zu sein. Doch ob die Influencerin wirklich in die beruflichen Fußstapfen ihrer Mama treten wird, steht noch in den Sternen. "Sie hat sich mal so ein bisschen jetzt ausprobiert und man könnte meinen, das seien die Fußstapfen, aber sie weiß das noch gar nicht ganz genau", machte Frauke gegenüber Promiflash deutlich und fügte hinzu: "Sie orientiert sich noch und das ist auch gut in dem Alter."

Getty Images Frauke Ludowig und Tochter Nele im Juni 2024

Getty Images Nele und Frauke Ludowig

