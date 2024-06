Dritte Ehe: Möchte Brad Pitt Ines etwa einen Antrag machen?

Brad Pitt (60) scheint in Ines de Ramon die Partnerin fürs Leben gefunden zu haben! Da ist sich zumindest ein Insider sicher. Wie OK! berichtet, behauptet eine Quelle, dass der Schauspieler bereit für den nächsten Schritt in der Beziehung sei: "Es gibt Gerüchte, dass Brad ihr in diesem Sommer einen Heiratsantrag machen will. Es könnte jederzeit passieren." Angeblich plane Brad schon seit Längerem, seiner Liebsten die Frage aller Fragen zu stellen. "Er ist so glücklich mit Ines", bestätigt der Insider.

Laut Insider sei die ruhige Beziehung zu Ines genau das, was Brad nach dem turbulenten Rosenkrieg mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie (49) gebraucht habe. "Brad hat sie zum perfekten Zeitpunkt kennengelernt, nachdem er nach seiner Scheidung genug Zeit zum Wachsen hatte", meint der Insider und fügt hinzu: "Als Ines letztes Jahr bei ihm einzog, wusste er, dass er eine Zukunft mit ihr haben könnte."

Und diese Zukunft soll angeblich nicht nur die Hochzeit beinhalten. Eine andere Quelle behauptet, das Paar spreche sogar über ein gemeinsames Baby, worüber er "sehr enthusiastisch" sei. Gegenüber Daily Mail traf eine andere Quelle vor wenigen Tagen ähnliche Aussagen: "Es ist nicht ausgeschlossen, dass er noch mehr Kinder in seinem Leben bekommen wird. Ines ist jung und Brad sagte, dass er zu hundert Prozent damit einverstanden ist, wenn sie Kinder haben möchte. Er liebt die Idee, ein Leben mit Ines aufzubauen."

MEGA Brad Pitt und Ines De Ramon

Getty Images Brad Pitt, 2024

