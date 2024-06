Fünffacher Vater: Wünscht sich Peter Andre mehr Nachwuchs?

Peter Andre (51) ist stolzer Vater von fünf Kindern – zuletzt bekam er seine kleine Tochter Arabella Rose, die vor knapp drei Monaten das Licht der Welt erblickte. Doch weiteren Nachwuchs schließt der "Mysterious Girl"-Sänger wahrscheinlich aus, wie er im Gespräch mit Ok verrät: "Ich habe bestimmt 100 Mal gesagt, dass ich mit 50 Jahren nicht mehr die Windeln wechseln würde, und jetzt bin ich 51 – und wechsle die Windeln. Aber ich bin mir zu 90 Prozent sicher, dass es das war."

Im weiteren Verlauf des Interviews offenbart Peter, dass es in seiner Familie liegt, viel Nachwuchs zu bekommen. Er erzählt: "Mein Vater ist eins von 12 Kindern und ich war einer von sechs, also ja, große Familien liegen uns definitiv im Blut." Und in seiner Kindheit waren seine Eltern streng zu ihm, Besuch wurde ihm als Kind verboten. Heute erzieht der fünffache Vater seine Kinder anders, wie er erklärt: "Die Kinder dürfen Freunde und Freundinnen zu Besuch haben, aber sie müssen 16 Jahre alt sein und dürfen nicht über Nacht bleiben. Und wenn sie doch über Nacht bleiben, ist einer oben und einer unten."

Peter ist stolzer Vater von fünf Kindern: Gemeinsam mit seiner Ex Katie Price (46) hatte der 51-Jährige Töchterchen Princess (16) und Sohnemann Junior Savva (19) auf der Welt begrüßen dürfen. Nach ihrer Trennung kam Peter mit Emily MacDonagh zusammen, der er 2015 schließlich das Jawort gab. In den darauffolgenden Jahren bekamen sie ihre drei gemeinsamen Kinder Amelia, Theo und Arabella.

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Familie im Dezember 2022

Getty Images Peter Andre mit Emily MacDonagh, im Oktober 2013

