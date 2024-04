Peter Andre und Emily sind Eltern einer Tochter geworden!

Peter Andre (51) und seine Frau Emily MacDonagh sind erneut Eltern geworden! Auf Instagram postet der Sänger nun zwei Schnappschüsse, die ihn und seine Liebste mit ihrer kleinen Tochter zeigen. Dazu schreibt er: "Nur ein paar Minuten alt... Wir fühlen uns im Moment so überwältigt. Wir sind glücklich, unser wunderschönes Mädchen in der Familie willkommen zu heißen." Der Familie gehe es gut, wie er weiter erklärt: "Mutter und Tochter geht es hervorragend. Sie wurde am Dienstag, dem 2. April 2024 geboren, wog 3.260 Gramm und ist zum Glück sehr gesund."

Der Wonneproppen sei zudem sehr gut von den restlichen Familienmitgliedern aufgenommen worden, wie der frischgebackene Papa verrät: "Das Baby wurde von Junior (18), Princess, Amelia und Theo verwöhnt, die alle total in ihre neue kleine Schwester verliebt sind. Als Eltern könnten wir nicht glücklicher sein." Es gebe allerdings ein Problem: Einen Namen haben die stolzen Eltern noch nicht. Deshalb bitten sie ihre Community um Hilfe. "Ich bin so glücklich. Ich gehe sie jetzt in den Arm nehmen", schließt Peter seinen emotionalen Post ab.

In den Kommentaren unter dem Beitrag tummeln sich bereits zahlreiche Glückwünsche. "Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Was für ein wunderschöner Engel", schwärmt beispielsweise ein Fan. "Ich freue mich so sehr für euch! Euer süßes kleines Mädchen macht eure Familie komplett", findet ein weiterer Nutzer. Und auch mit Namensvorschlägen geizen ihre Follower nicht: "Wie wäre es mit: Arwen, Emilia oder Camille?"

Anzeige Anzeige

Instagram / peterandre Peter Andre, Musiker

Anzeige Anzeige

Instagram / peterandre Emily Andre, Frau von Peter Andre

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Peter seine Community um Hilfe bei der Namenswahl bittet? Ich finde das total schön! Na ja, ich finde, das muss echt nicht sein... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de