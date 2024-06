Hollywoodstar Hugh Jackman ist am Filmset "nicht immer nett"

Hugh Jackmans (55) Kollegen haben es mit ihm offenbar nicht immer leicht. Eigentlich zählt der Australier zu den erfolgreichsten und beliebtesten Schauspielern in Hollywood – doch am Set kann er wohl auch ganz anders sein. Im Interview mit Guardian betont Hugh total ehrlich: "Ich bin nicht immer nett. [...] Ich habe mich am Set manchmal daneben benommen, geschrien oder habe etwas getan, weil ich wütend war." Auf diese Momente sei der "The Greatest Showman"-Hauptdarsteller aber keinesfalls stolz.

Hugh fühle sich nach derartigen Situationen am Set sogar schlecht, denn auf diese Art und Weise sei er nicht erzogen worden. "Ich hatte ein großartiges Vorbild, nämlich meinen Vater. Er versuchte immer, respektvoll zu sein", rief sich der 55-Jährige in Erinnerung. Er sei außerdem der Meinung, dass das eigene Verhalten einen großen Einfluss auf die anderen Menschen am Set hat. "Ich habe die Erfahrung gemacht, dass, wenn man ans Set kommt, alles gibt und sich respektvoll verhält, man in der Regel auch von anderen Menschen so behandelt wird", verdeutlicht er.

Auch wenn Hugh laut eigenen Aussagen ab und an nicht nett ist, hat er im Laufe seiner Karriere viele enge Freunde gefunden. Unter anderem ist er seit vielen Jahren mit seinem "Deadpool & Wolverine"-Co-Star Ryan Reynolds (47) dicke. Gegenüber People deutete er bereits an, dass der Mann von Blake Lively (36) zu seinen engsten Vertrauten zählt: "Es gibt wahrscheinlich nur wenige Freunde, denen du alles sagen kannst, auch das, wofür du dich schämst oder was dir peinlich ist."

Getty Images Hugh Jackman, Schauspieler

Getty Images Hugh Jackman und Ryan Reynolds im Februar 2022

